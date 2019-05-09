فيتامينات تساعدك على الوصول للذروة الجنسية

تحتاج المرأة وقتًا أطول وجهدًا أكبر للوصول للذروة، يتطلب الأمر منها أيضًا الحصول على الغذاء الصحي وتناول بعض الأطعمة المهمة لتحسين قدرتها الجنسية والوصول إلى الذروة، منها ما قد لا تتوقعين أنه يساعدك على زيادة الرغبة الجنسية منها :

- فيتامين ج C أيًا كان مصدره يمكنك تناول البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي والكيوي والتوتيات والفراولة.

- زيت الزيتون النيء، لذا ضعيه على الجبن والزعتر والسلطة.

- البيض بما يحتويه من فيتامينات ب خاصة ب5 وب6.

- الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والأرز البني.

- شاي الجينسنغ فهو يحسن من صحة الجسم العامة وينظم الهرمونات.

- الخضراوات بكل أنواعها خاصة الورقية لغناها بفيتامين هـ المحفز لرغبة الجنسية والمنظم للهرمونات الجنسية، وكذلك غناها بالمنغنيز، مما يسهل إنتاج هرمون الأستروجين الأنثوي.

- البذور وكل ما غني بحمض الفوليك والأوميغا 3 ومنها بذور الكتان، بذور اليقطين، وفول الصويا والحمص وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين الغنية بالزنك التي تُعد أصدقاء من الهرمونات الجنسية.

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- المأكولات البحرية مثل السمك أو المحار لاحتوائها على الأحماض الدهنية أوميغا 3، مما يزيد الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمتعة.

- المكسرات بأنواعها خاصة اللوز والكاجو فهي تساعد على زيادة الرغبة الجنسية

- التوابل خاصة الفلفل الحار فهي تساعد على زيادة الرغبة الجنسية

- الشوكولاتة الداكنة والعادية وآيس كريم الشوكولاتة إذ تكشف الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن الشوكولاته تزيد نسبة الرصاص اليومية أكثر مما يعمل على تلبية رغبتهم الجنسية، إذ تحتوي الشوكولاتة على مادة تسمى الفينيثيلامين الذي يطلق مشاعر الاسترخاء وتزيد من الشعور بالرغبة والمتعة وتحد من التوتر وتزيد من إفراز هرمون السيروتونين، لذلك تناولي مكعبين أو ثلاثة يوميًا من الشوكولاتة بما لا يزيد عن 5 مكعبات صغيرة حتى لا يزيد وزنك.

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