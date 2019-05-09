المرأة التي تملك هذه المواصفات تتمتّع بحياة جنسيّة أفضل

هل تعرفين أنّ علاقتكِ الحميمة بزوجكِ مرتبطة بشكلٍ مباشر بشخصيّة كلّ منكما؟ الدراسات تؤكّد أنّ هنالك صفات معيّنة في المرأة تزيد رغبة الرجل وتثيره بشكلٍ جنونيّ والعكس صحيح.

في دراسةٍ جديدة أجرتها مجلّة Journal of Research in Personality المتخصّصة بمختلف أنواع الدراسات والتحاليل، تبيّن أنّ المرأة اللطيفة والمتفهّمة من جهة والتي لا تخشى من خوض تجارب وأمور جديدة من جهةٍ أخرى تتمتّع بحياة جنسيّة أفضل وتمارس العلاقة الحميمة أكثر من النساء اللواتي لا يتمتّعن بهذه الصفات.

في المقابل، إذا كان أحد طرفيْ العلاقة يتمتّع بشخصيّة عصبيّة، مزاجيّة أو دراماتيكيّة، فذلك يؤثّر سلباً على العلاقة الحميمة ويقضي على الرغبة مع الوقت.

الدراسة انقسمت إلى جزئين: القسم الأوّل خُصّص لدراسة وتيرة العلاقة الحميمة وقد شارك فيه 278 ثنائيّ، في حين أنّ القسم الثاني خُصّص لدراسة نسبة الرضى الجنسيّ لدى الطرفين وقد شارك فيه 218 ثنائيّ. أعمار كلّ المشاركين في هذه الدراسة تراوحت ما بين الـ20 والـ30، وكانوا جميعهم قد تزوّجوا منذ فترة لا تزيد عن 4 أشهر.

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تبيّن أنّ النساء اللواتي يتمتّعن بشخصيّة لطيفة، متفهّمة وأظهرن استعداداً لخوض تجارب جديدة مع شريكهنّ، يعشن حياة جنسية مشتعلة ويمارسن العلاقة مرّاتٍ أكثر من النساء الأخريات اللواتي لا يتمتّعن بالصفات المذكورة.

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