"صحة جدة" تكشف ملابسات وفاة "ستينية" في مستشفى الثغر

جدة - لايف ستايل
كشفت الشؤون الصحية في محافظة جدة أن المريضة الستينية التي توفيت بمستشفى الثغر بالمحافظة كانت تعاني من قصور في الشرايين التاجية مع تركيب دعامات للشرايين مرتين سابقًا، وتعاني من فشل في القلب وتتابع في مستشفى الملك فهد.
وجاء ذلك في معرض الردّ على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن مواطنًا استنجد بوزارة الصحة؛ لإنقاذ حياة جدته بعد أن أُغلقت الأبواب في وجهه فكانت النتيجة وفاة مريضته.
وقالت "صحة جدة"، "المريضة كانت تبلغ من العمر 68 عامًا، وتم إحضارها إلى طوارئ مستشفى الثغر بتاريخ 4/ 5/ 2019 إثر سكتة قلبية، وكانت في غيبوبة كاملة، وخضعت للفحوص الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات".
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وأضافت، تمت مخاطبة عدة مستشفيات بناء على طلب الأهل لمناقشة حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج مع أطباء القلب في المستشفيات الأخرى، حيث لا يوجد ما يمكن إضافته، وتحتاج فقط إلى علاج تلطيفي، وهذا ما كان يُقدّم لها في مستشفى الثغر، وقد تم التعامل مع الحالة حسب الأعراف الطبية المتبعة.
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