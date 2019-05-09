إطلالة رقيقة لميغان ماركل بعد ولادة طفلها

بدت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، بإطلالة رقيقة ورائعة إلى جانب الأب الجديد الأمير هاري وابنها الصغير، بعد يومين من الولادة، وقد اعتمدت ميغان على مكياج بسيط ودافئ، إذ خليط من اللون البرونزي، وظلال العيون الرمادي الناعم، وأحمر الشفاه باللون النيود، والحواجب العريضة الجريئة، وارتدت فستانا أبيض بسيطا أظهر أنها تشعر بأن هذا اليوم يشبه يوم زفافها.

خالف الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل، البروتكول الملكي، إذ اختارا أن تكون ولادة طفلهما مختلفة، وفي البداية، خالفا التقاليد الملكية لكامبردج وساسيكس من خلال إنشاء حساب على موقع إنستغرام، مما يبين أن هاري وميغان أوضحا للعامة أنهما يعيشان الحياة الملكية بطريقة مختلفة عن كيت وويليام.

وقبل عدة أيام خالف الزوجان التقاليد الملكية الخاصة بالولادة، إذ لم تظهر ميغان واقفة بجانب هاري على سلالم مستشفى ليندو وينغ، حيث التقاط الصور وهي تحمل الطفل أمام حشد واسع من وسائل الإعلام، مثلما فعل الأميران تشارليز وويليام في ولادة أطفالهما.

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ومع ولادة الأمير الصغير آرتشي هاريسون، قرر الدوق والدوقة أن تكون عملية الولادة خاصة في مستشفى بورتلاند في لندن، وكانت في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. وظهرت ميغان وهاري بعدها مع الطفل في أروقة قلعة ويندرسون، ولكن ما يهم في الأمر هو إطلالة ميغان التي كانت على عكس دوقة كامبرج، كيت ميدلتون، حيث اعتنت ميغان بإطلالتها، وبدا ذلك في الصور الرائعة التي التقطتها، فقد ظهرت ميغان بعد يومين من الولادة، أما كيت كانت تظهر بعدها بساعات معدودة.

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وكشف خبير مكياج الدوقة السابق، دانيل مارتن، والذي عمل معها لسنوات أنها استخدمت برايمر من لورا مارسير، وكريم أساس من جوريحو أرمانني لامونوس سيلك، وكونسيلر توتش إكلا من إيف سان لورام، وأحمر خدود من أورغزام، لأنها مولعة به، وأحمر شفاه شارلون تيلبوري من فيري فيكتوريا، مؤكدا أن كل هذه الأدوات كانت خلف إطلالتها الرائعة في هذه اللحظة التي أعلنت فيها كونها أما جديدة.

أما الشعر، فتركت ميغان شعرها منسدلا بتمويجات واسعة، مما زاد من إطلالتها الناعمة، ومن المعروف أنها تتعامل مع مصصف الشعر جورج نورثود، في لندن. ووضعت ميغان طلاء أظافر ناعم حيث الجيل مانيكور باللون الوردي الفاتح، ونعتقد أنه من إيسي من باليت سليبرز.

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