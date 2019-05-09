كيت ميدلتون والأمير وليام يتحدّثان عن موعد لقائهما المولود الجديد

تحدّث الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، عن سعادتهما بمولد الطفل الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس، في أحدث ظهور رسمي لهما، وكان ذلك خلال فعالية إطلاق كأس الملك لسباق الزوارق في متحف البحري في لندن.

سُئل الأمير وليام خلال الفعالية عن شعوره بعد أن أصبح عما بعد مولد الطفل الأول لشقيقه الأصغر الأمير هاري، وأجاب عن ذلك قائلا: "بالطبع في غاية السعادة، وبالتأكيد أتطلع كثيرا لمقابلتهم (شقيقه وزوجة شقيقه وطفلهما الوليد) خلال الأيام القليلة القادمة، عندما تهدأ الأمور قليلا، أنا سعيد للغاية بالترحيب بشقيقي في مجتمع الحرمان من النوم والذي يرادف الأبوة"، وبسؤال الأمير وليام وهو والد لثلاثة أطفال هم الأمير جورج (Prince George)، والأميرة تشارلوت (Princess Charlotte)، والأمير لويس (Prince Louis)، عما إذا كانت لديه نصائح أبوة لشقيقه الأصغر بعد أن أصبح والد للمرة الأولى، أجاب الأمير وليام ضاحكا: "لدي الكثير من النصائح، الكثير منها، ولكن كل ما أتمناه الآن هو الأفضل لهما، وأتمنى أن يتمكنا من الاستقرار على وضعهما الجديد خلال الأيام القليلة القادمة وأن يستمتعان بعائلتهما الجديدة وطفلهما الوليد وكل ما يحمله ذلك من بهجة".

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لقب الطفل الملكي

تحدثت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، أيضا عن سعادتها بمولد الطفل الملكي الجديد وقالت عن ذلك: "إنه وقت مميز، كما تعلمون، لقد احتفل لويس وتشارلوت مؤخرا بعيدي ميلاديهما، إنه توقيت رائع لكي يولد فيه طفل، في الربيع في هذا الطقس الرائع"، وأضافت كيت قائلة: "كما قال وليام، نحن نتطلع كثيرا لمقابلته ومعرفة ماذا سيكون اسمه، إنها فترة رائعة في حياتيهما ونحن نتمنى لهما الأفضل، الأسابيع القليلة الأولى في حياة الآباء والأمهات الجدد دائما ما تكون مرهقة بعض الشيء، لذلك نتمنى لهما التوفيق".

الطفل الأول لميغان ماركل والأمير هاري، وترتيبه السابع في ولاية العرش البريطاني، ولد في الساعة 5:26 صباح الإثنين في هذا الأسبوع والموافق ليوم 6 مايو 2019، وأكد الأمير هاري صحة أنباء إنجاب زوجته لطفلهما الأول بعدها ببضع ساعات في مؤتمر صحافي مرتجل عقد في قلعة وندسور، حتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم الطفل أو اللقب النبيل الذي سيحمله، لكن يتوقع بأن يحمل لقب إيرل دمبارتون (Earl of Dumbarton).

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