رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف عن هديتها لميغان ماركل والأمير بعد الولادة

كشفت رئيسة الوزراء "جاسيندا أرديرن" عن الهدية التي ستقدمها لدوق ودوقة ساسكس نيابة عن نيوزيلندا، والتي ستكون عبارة عن تبرعات مُقدمة لمؤسستين خيريتين تابعتين لميغان ماركل وأميرها هاري، وذلك لأن العائلة المالكة لا يمكنها قبول الهدايا المادية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيسة الوزراء ستقدم تبرعها لمؤسسة "ليتل سبراوس" Little Sprouts، والتي تتكفل بإعداد صناديق الأطفال وتقديمها للأسر المحتاجة، حيث إنه بعد إعلان استقبال دوق ودوقة ساسكس مولودهما الأول يوم الاثنين، من المتوقع استقبال الثنائي الملكي هدايا عديدة من الكثير من المشاهير، ومن بينهم رئيسة وزراء نيوزيلندا.

وقالت رئيسة الوزراء بالإضافة إلى ذلك، "إنه سيتم شراء 10 أشجار سيتم زراعتها كجزء من الأشجار التي تعد من الأشجار الخاصة بالأطفال حديثي الولادة".

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وقالت "جاسيندا"، "آمل أن يرى شعب نيوزيلندا أن هذه هدايا مناسبة تُقدم نيابة عنهم تقديرًا للطفل الجديد"، ولم يُكشف بعد عن اسم الطفل الملكي، ولم يُعرف أيضًا ما إذا كان استقر هاري وميغان على اسم بالفعل أم لا، ويأتي ذلك بعد إعلان دوقة ساسكس الشهر الماضي، أنها وهاري يريدان الحفاظ على خصوصية تفاصيل ولادة أول طفل لهما وعدم نشرها.

ويُذكر أن مولود هاري وميغان يعد ترتيبه السابع للوصول إلى العرش البريطاني.

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