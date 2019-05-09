شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من مستويات الرصاص فى أرضيات الملاعب المطاطية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجريت فى بوسطن الأمريكية أن أرضية ملاعب الأطفال المصنوعة من المطاط قد تحميهم من بعض الإصابات، لكنها تسبب آذى من نوع آخر، حيث قارن الباحثون بين مستويات الرصاص فى التربة والرمال والمواد التى يتم نثرها لتغطية الأرض، مثل نشارة الخشب، والمطاط فى 28 ملعبا ووجدوا أن الأسطح المطاطية تحتوى فى المتوسط على ما يتراوح بين ثلاثة أمثال مستويات الرصاص فى باقى الأنواع.

وكتب الباحثون فى دورية (بلوس وان) أن مستويات عالية من الرصاص وجدت أيضا فى التربة ما يجعل الرمال والمواد التى تستخدم فى تغطية الأرض الخيارين الأكثر أمنا.

وقال كبير الباحثين فى الدراسة نيك أريسكو من كلية تى.إتش تشان للصحة العامة فى بوسطن التابعة لجامعة هارفارد "يمكن أن يساعد فهم فوائد ومخاطر المواد المختلفة فى تصميم ملاعب أكثر ملائمة للصحة العامة".

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وفى المجمل وجدت الدراسة أن متوسط مستوى الرصاص فى الأسطح المغطاة بالتربة بلغ 66 ميكروجراما، أو جزء فى المليون، لكل جرام، أما الأسطح المطاطية فبلغ المتوسط 22 ميكروجراما لكل جرام، بينما بلغت النسبة فى الرمال 8.5 ميكروجرام فى المتوسط لكل جرام.

وقال أريسكو فى رسالة بالبريد الإلكترونى لرويترز هيلث "السبب فى أن الأطفال معرضون بشكل خاص للرصاص ومواد كيماوية أخرى هو أنهم يمضون وقتا طويلا على الأرض، يلمسون الأشياء ثم يضعون أيديهم فى أفواههم"، وأضاف أن بإمكان الآباء تشجيع أطفالهم على غسل أيديهم بعد اللعب فى الملاعب وخلع أحذيتهم عند الباب لمنع وصول التربة الملوثة إلى المنزل.

ولا يوجد مستوى آمن محدد للرصاص فى دم الأطفال، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن أدنى مستويات الرصاص فى الدم يمكن أن تؤثر على الانتباه والتحصيل الدراسى.