انتبهي هذه أعراض الولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 12:42 مساءً - تظهر على الحوامل للمرة الأولى بعض الأعراض التي تجهل وصفها للطبيب ولمن حولها، وتفاجأ بأنها تتعرض إلى بعض الآلام الشديدة قبل الذهاب للطبيب الذي يمكن أن يجعلها تكاد تضع مولودها في الطريق، الدكتور أحمد الجزار استشاري أمراض النساء والتوليد يوضح بعض هذه العلامات التي تؤكد أنها أعراض الولادة الطبيعية. على الحامل التوجه للطبيب فوراً، فمن الممكن أن يصبح الطبيب خارج المستشفى، فعليها التحدث معه في الهاتف.

1- ثقل في أسفل البطن

تظهر على العديد من السيدات نزول البطن إلى الأسفل يوم الولادة فتشعر بها الحامل عند النظر في المرأة، ويلاحظ كل من حولها هذا كما تشعر بآلام أسفل البطن وفي فتحة الشرج.

2- زيادة الرغبة في التردد على الحمام للتبول أو التبرز

وتكون نتيجة لسقوط رأس الطفل في الحوض والضغط على المثانة، والحجاب الحاجز من أسفل.

3- نزول مخاط دموي رفيع من عنق الرحم

يحمي الله عز وجل الجنين بما يسمى بالمخاط السميك، فهو يحافظ على غدد عنق الرحم أثناء الحمل، ويجب طرد هذه المكونات المخاطية قبل وضع الجنين؛ حيث يؤدي ضغط رأس الطفل إلى التعبير عن سدادة المخاط من المهبل، وأحيانًا كإفرازات مهبلية ملطخة بالدم يشار إليها باسم "العرض الدموي".

4- آلام الظهر

تلاحظ السيدة الحامل آلاماً وانقباضات أسفل الظهر وفي البطن، فهذا دليل الطلق الطبيعي الذي يساعد على إخراج الجنين.

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5 - الانقباضات

أشار الجزار إلى الوقت المحدد الذي تحدث فيه الانقباضات غير المنتظمة نهاية الحمل خلال الثلث الأخير من يوم الولادة، وعادة ما تكون هذه الانقباضات أكثر انتظاماً عندما تبدأ الانقباضات كل 10 دقائق، وهو ما يشير إلى بداية الولادة الحقيقية.

- زيادة حركة الأمعاء

تشعر بعض النساء بالإسهال والرغبة الملحة على التردد على الحمام؛ فهي تتوقع أنها تعاني من الإسهال أو الإمساك، ولكن عليها الحظر من الإطالة في الحمام وعليها التوجه للطبيب.

- نزول الماء

تلاحظ الحامل أن هناك ماء يكاد ينفجر من تحتها ونزل من الرحم، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تمييزه عن البول لكن السائل الأمينوسي لا يحتوي على رائحة أو لون، فإذا ظهر عليك هذه الأعراض فعليك الاتصال والذهاب للطبيب فوراً، مع الحرص على أخذ الشنطة التي قمتِ بإعدادها سابقاً من أجل هذا اليوم.