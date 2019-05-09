دراسة بريطانية: قدرات عقلية للأطفال المصابين بالتوحد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 12:42 مساءً - أظهرت دراسة بريطانية حديثة أجريت في جامعة إكسيتر أن المصابين بمرض التوحد لديهم قدرات عقلية فريدة، وقد أظهرت هذه الدراسة ما يلي:

مرضى التوحد من الأطفال لديهم قدرات عقلية تساعدهم على توطيد علاقاتهم مع الوسط المحيط من المقربين.

حين يكبر مرضى التوحد يلاحظ أن لديهم الولاء والتركيز في العمل أكثر من غيرهم.

لديهم ذاكرة قوية.

لديهم قدرة على الإبداع.

كما أنهم يتعاطفون مع الحيوانات.

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ويتمتعون بالصدق والإخلاص.

لديهم إدراكاً مفرطاً بالألوان والأشكال.

كما توصل العلماء إلى أن كل هذه الصفات الحميدة لمرضى التوحد تساعد على تعزيز وتسهيل لغة التواصل بين الطبيب ومريض التوحد وعائلته.