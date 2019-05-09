إنفوجراف.. 7 نصائح ذهبية لريجيم ناجح في رمضان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رمضان فرصة جيدة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة
شهر رمضان فرصة جيدة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبها الجسم طوال العام، وخفض الوزن باعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.
ونصح خبراء التغذية باستبدال حلويات رمضان الغنية بالدهون مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة بالحلويات منخفضة السعرات الحرارية مثل المهلبية والمشمشية، إذ يمكن أن تحمي من أمراض القلب واﻷوعية الدموية، ويمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.
الإنفوجراف التالي يقدم عددا من النصائح لريجيم ناجح في رمضان.
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