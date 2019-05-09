شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تدرب عقلك على تناول كميات أقل من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرمن الأشخاص يتناولون كميات كبيرة من السكر في رمضان يوميا بتناول المزيد من المشروبات المحلاة أو الحلويات، مما يرفع خطرالإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالسكر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أظهرت دراسة حديثة قادها "إيفان فورمان" ، أستاذ علم النفس في كلية الآداب والعلوم بجامعة دريكسيل ، أنه يمكن استخدام لعبة كمبيوتر لتدريب الأشخاص على تناول كميات أقل من السكر، كطريقة لخفض الوزن وتحسين الصحة .

وقال فورمان، الذي يقود أيضًا مركز الوزن والأكل وعلوم نمط الحياة (مركز ويل) في دريكسيل: "السكر المضاف هو أحد أكبر المذنبين في زيادة السعرات الحرارية ويرتبط أيضًا بالعديد من المخاطر الصحية بما في ذلك السرطان، ولهذه الأسباب فإن التخلص من كميات السكر المضافة للطعام يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل خطرالإصابة بالمرض."

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتطويروتقييم لعبة "تدريب على الدماغ" تستهدف الجزء المعني في الدماغ بتحسين النظام الغذائي ، وتحديداً عن طريق تقليل استهلاك الأطعمة الحلوة.

وصمم الباحثون لعبة مبنية على التدريب المعرفي أطلق عليها اسم "دايت داش"، وتقوم اللعبة تلقائيًا بتخصيص التدريب علي عدم تناول الحلويات ومدي مقاومة الشخص لإغراء الحلويات.

وحضر المشاركون ورشة عمل قبل بدء اللعبة لمساعدتهم على فهم سبب ضرر السكر لصحتهم وتعلم الأطعمة التي يجب تجنبها وطرق القيام بذلك.

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ثم لعب المشاركون اللعبة على جهاز كمبيوتر لبضع دقائق كل يوم لمدة ستة أسابيع ثم مرة أخرى مرة واحدة في الأسبوع لمدة أسبوعين.

في اللعبة ، يتحرك اللاعبون بأسرع ما يمكن من خلال محل بقالة بهدف وضع الطعام الصحيح (الأطعمة الصحية) في عربة البقالة ، بينما يمتنعون عن اختيار الأطعمة غير الصحيحة (الحلويات المفضلة لديهم)، ويتم منح النقاط للعناصر الصحيحة الموضوعة في العربات.

ووجد الباحثون أن نصف المشاركين، الذين يفضلون تناول الحلويات، ساعدتهم اللعبة على خسارة ما يصل إلى 3.1% من وزن جسمهم خلال ثمانية أسابيع.

وأضاف الباحثون : "تقدم نتائج الدراسة دعمًا مؤهلًا لاستخدام تدريب إدراكي عن طريق الكمبيوتر لتسهيل إنقاص الوزن".