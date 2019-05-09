شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الطماطم وعصير الليمون والشوفان لتقشير الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقشير الجلد من الأشياء الهامة التى تساعد على استعادة البشرة لحيويتها وجمالها، ويمكن استخدام أقنعة الوجه أو الماسكات الطبيعية لتقشير الجلد، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية اعداد ماسك الطماطم وعصير الليمون والشوفان لتقشير الجلد، بحسب ما ذكر موقع "live strong".

وتساعد الصفات الحمضية للطماطم والليمون على توازن البشرة الدهنية، كما يساعد دقيق الشوفان على تقشير البشرة بلطف وتنعيمها.



ماسك تقشير الجلد





طريقة ماسك الطماطم وعصير الليمون والشوفان لتقشير الجلد

1- قطع الطماطم إلى مكعبات، باستخدام سكين ولوح التقطيع ثم ضعي الطماطم فى إناء.

Advertisements



2- اقطعي الليمون إلى نصفين وضع العصير في الإناء مع الطماطم المفرومة.





3- أضف 2 ملاعق كبيرة من الشوفان في الخلاط وامزجيها مع باقى المكونات حتى يصبح مسحوق ناعم.





4-ضعي مزيج الطماطم والليمون والشوفان على الوجه.

5-اتركي القناع يجف على وجهك من 15 إلى 20 دقيقة.

6-اغسلي الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.