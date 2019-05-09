شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابتك بضعف الدورة الدموية وما علاقته بتورم اليدين والقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بأن يديك أو قدميك منتفختان أو بهما تورم ..هل تشعر بالتعب والإرهاق دائماً؟..إذا كانت إجابتك بنعم، فقد تكون مصاباً بضعف الدورة الدموية وهى من المشاكل الصحية الشائعة خاصة مع زيادة انتشار السمنة وأمراض مثل: السكرى وارتفاع ضغط الدم التى تؤثرعلى صحة القلب، فى هذا التقرير نتعرف على أبرزأعراض ضعف الدورة الدموية، بحسب ما ذكر موقع "humann".



ضعف الدورة الدموية وتورم القدمين

أعراض ضعف الدورة الدموية

تشمل الأعراض الشائعة لضعف الدورة الدموية ما يلى:

- التورم، يحدث تورم الذراعين والساقين بسبب احتباس السوائل نتيجة ضعف الدورة الدموية في اليدين أو ضعف الدورة الدموية في الساقين، إذا لم يستطع قلبك الضخ بشكل صحيح، فقد يبدأ دمك بالضخ الاحتياطي في أوردة ساقيك ويسبب تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة.

- عدم انتظام ضربات القلب إذا كان قلبك ينبض بشكل أسرع من المعتاد، فهذا من الأعراض الخطيرة التي يجب فحصها من قبل الطبيب.

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-ألم في الصدر (الذبحة الصدرية): ألم في الصدرهو واحد من الأعراض الأكثر شيوعا لضعف تدفق الدم إلى القلب، ولكن ضع في اعتبارك أن ألم الصدر الشديد يكون علامة على حدوث أزمة قلبية.



تورم اليدين من اعراض ضعف الدورة الدموية

-ألم، وخزأو تنميل: يلاحظ في كثير من الأحيان في الساقين والقدمين بسبب ضعف الدورة الدموية في القدمين.

- التعب: يمكن أن يكون الشعور بالتعب من أعراض العديد من الحالات الصحية المختلفة إذا كنت لا تزال تشعر بالتعب بشكل منتظم، حتى لو كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم، أو إذا كنت تشعر فجأة بالتعب الشديد دون سبب، فقد يكون هذا علامة على وجود مشكلة صحية مثل: ضعف الدورة الدموية قد يسبب التعب المستمر.

-ضيق التنفس: إذا لم يستطع قلبك ضخ دمك، فقد يعود الدم إلى الأوردة التي تنتقل من قلبك إلى رئتيك، هذا يمكن أن يسبب ضيق في التنفس وقد يكون علامة على قصور القلب الاحتقاني.

-السعال أو الصفير الناجم عن تراكم السوائل في الرئتين، قد يكون السعال أو الصفير المستمر علامة أخرى على تراكم السوائل في رئتيك.