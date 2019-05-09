شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من النحافة وعايز تتخن فى رمضان.. كتر من المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الكثير قد يسعى إلى تقليل كميات طعامه فى شهر رمضان لتجنب اكتساب بضع كيلوجرامات بعد نهاية الشهر، نجد على الجانب الآخر من يرغب فى زيادة وزنه لأنه يعانى من النحافة.

تمثل المكسرات والبذور خيارا رائعا خاصة ذات السعرات العالية لزيادة الوزن، بالإضافة إلى كونها عالية في البروتين والألياف، ووفقا لموقع" health" فإن تناول الكثير من المكسرات زالبذور سيزيد من الوزن لارتفاع نسب السعرات الحرارية بها، حيث توفر حفنة من المكسرات ما بين 128-204 سعر حرارى، على افتراض أن الهدف اليومي هو 2000 سعر حرارى، لذا يمكن تناول الكثير منها بعد الإفطار حتى وقت السحور.

قائمة المكسرات والبذور الأعلى سعرات حرارية:

الصنوبر: يحتوى 100 منه على 673 سعر حرارى.



الصنوبر

جوز الهند: يحتوى 100 جرام منه على 660 سعر حرارى



جوز الهند

عين الجمل: يحتوى 100 جرام منه على 654 سعر حرارى



عين الجمل

اللوز: يحتوى 100 جرامنه منه على 598 سعر حرارى .



اللوز

الفول السودانى: يحتوى 100 جرام على 587 سعر حرارى.



فول سوداني

الكاجو: يحتوى 100 جرام على 574 سعر حرارى.

Advertisements



كاجو

الفستق : يحتوى على 100 جرام 572 سعر حرارى .



الفستق

بذور عباد الشمس ( اللب السورى): 100 جرام تحتوى على 582 سعر حرارى .



بذور عباد الشمس

بذر اليقطين: يحتوى 100 جرام على 574 سعر حرارى



بذر اليقطين

بذر الكتان: 100 جرام يحتوى على 534 سعر حرارى.



بذور الكتان

بذور الشيا: 100 جرام تحتوى على 486 سعر حرارى.



بذور الشيا

بذور فول الصويا: 100 جرام يحتوى على 449 سعر حرارى