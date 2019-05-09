شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي جديد يحسن من حالتك النفسية والجسدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت مجلة “فرويندين” عن نظام GAPS الغذائي الجديد الذي يسهم من خلال الاعتماد على بعض العناصر الغذائية في تحسين عملية الهضم والحالة النفسية والذهنية للإنسان.

وأوضحت المجلة الألمانية، أن نظام GAPS يساعد على إعادة التوازن للعديد من الجوانب الجسدية، وذلك من خلال التغذية وحدها، ويعني الاسم GAPS “متلازمة الأمعاء والحالة النفسية”.

يُذكر أن من اكتشف هذا النظام الغذائي طبيبة المخ والأعصاب ناتاشا كامبل ماكبر يد، التي تشير إلى أن هذا النظام ليس مفيداً للجهاز الهضمي وحسب، بل إنه يساعد في صعوبات التعلم والمشاكل الجسدية والاضطرابات العقلية أيضاً.

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وتعتقد ماكبر يد أن اضطرابات التعلم والوسواس القهري وأمراض مثل الربو، والتهاب الجلد التأتبي أو حتى الاكتئاب هي جميعها أمراض ناجمة عن مشاكل في الأمعاء؛ ولذلك فقد وضعت خطتها الغذائية المكونة ست مراحل لإعادة التوازن للأمعاء وبالتالي ستتحسن الحالة النفسية.

وتعتبر المرحلة الأولى بمثابة تحضير للأمعاء، حيث يجب ألا يتناول المرء غير الحساء والمشروبات الساخنة مثل مغلي الزنجبيل والنعناع والبابونج، وعندما تبدأ الأمعاء في الاستقرار يمكن الانتقال للمرحلة الثانية.

واعتماداً على المرحلة التي يوجد بها المرء يسمح بتناول الطعام بطريقة يتم التحكم فيها، ومع ذلك يتم تجنب النشا والسكر في هذا النظام الغذائي.

وتشير المجلة الألمانية إلى أن هذا النظام الغذائي لم يخضع حتى الآن للدراسات الطبية لمعرفة تأثيره الفعلي على الحالة النفسية والجسدية.