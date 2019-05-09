شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب البنكرياس أهمها الألم فى البطن والظهر معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس عبارة عن غدة طويلة مسطحة تقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن، وينتج البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم والهرمونات التي تساعد على تنظيم الطريقة التي يعالج بها الجسم السكر (الجلوكوز).

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MYOclinic”، يمكن أن يحدث التهاب البنكرياس باعتباره التهاب البنكرياس المزمن ، وهو التهاب البنكرياس الذي يحدث على مدى سنوات عديدة.



أعراض التهاب البنكرياس

قد تزول الحالات الخفيفة من التهاب البنكرياس دون علاج ، لكن الحالات الشديدة يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

أعراض التهاب البنكرياس

قد تختلف علامات وأعراض التهاب البنكرياس ، وهذا يتوقف على النوع.

علامات وأعراض التهاب البنكرياس الحاد تشمل:

ألم في البطن العلوي

ألم في البطن يشع في ظهرك

ألم في البطن يكون أسوأ بعد الأكل

حمى

سرعة النبض

غثيان

قيء



اعراض التهاب البنكرياس

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تشمل علامات وأعراض التهاب البنكرياس المزمن:

ألم في البطن العلوي

فقدان الوزن دون محاولة

براز كريه الرائحة (إسهال دهني)

أسباب التهاب البنكرياس

يحدث التهاب البنكرياس عند تنشيط الإنزيمات الهضمية أثناء وجودها في البنكرياس، مما يؤدي إلى تهيج خلايا البنكرياس وتسبب الالتهابات.



اعراض التهاب البنكرياس

ومع نوبات متكررة من التهاب البنكرياس الحاد ، يمكن أن يحدث تلف في البنكرياس ويؤدي إلى التهاب البنكرياس المزمن، وقد تتشكل الأنسجة ندبات في البنكرياس، مسببة فقدان الوظيفة، ويمكن للبنكرياس ضعيف الأداء أن يسبب مشاكل في الهضم ومرض السكري.

تشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب البنكرياس: