بالفيديو.. فريق طبي مصري يجري جراحة بالعمود الفقري لجنين داخل رحم أمه

نجح فريق طبي مصري في إجراء جراحة دقيقة لجنين داخل رحم أمه، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

والتقت "العين الإخبارية" الطبيب المصري وائل البنا إخصائي النساء والتوليد، والذي أجرى الجراحة مع فريق متكامل، إذ تحدَّث عن تفاصيل الجراحة والتحديات التي واجهتهم وكيف نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي.



جراحة في النخاع الشوكي لجنين

يقول البنا إن الفريق الطبي نجح في إتمام جراحة دقيقة وخطيرة في النخاع الشوكي لجنين بعد إخراجه من رحم أمه دون قطع المشيمة، في عملية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويضيف أنه اكتشف أن الجنين مصاب بعيب في ظهره تسبب في خروج النخاع الشوكي عن العمود الفقري، وظهر بارزا أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ويوضح أن هذا العيب كان سيتسبب في إصابة الطفل بشلل كامل بعد الولادة والكثير من المشكلات الأخرى، مشيراً إلى أن الأم وافقت على الخضوع للجراحة ورفضت خيار الإجهاض تماماً، وكانت كلماتها مؤثرة للغاية "أعلم أنه سيعاني وسأفعل أي شيء لمساعدته".

ويتابع: "تبيّن أن الجنين يعاني من فتق الدماغ، وهو ضغط عال جداً داخل الجمجمة ناتج عن حشر جزء من الدماغ عبر تراكيب الجمجمة، ما قد يسبب تشقق العمود الفقري، وهي حالة تبدأ قبل الولادة عندما تتعرض الأعصاب لخطر التلف، الذي يؤدي إلى الشلل أو انخفاض الإحساس في الجزء السفلي من الجسم، إضافة إلى تراكم السوائل في الجمجمة، ما يؤدي إلى مزيد من الضرر في الدماغ وصعوبات التعلم المحتملة".

ويؤكد الطبيب المصري أن الجنين الذي أجريت له الجراحة يتمتع الآن بصحة جيدة وفقاً للفحوصات التي خضعت لها الأم بعد أسبوع من إجرائها.

وتوفر الجراحة الرائدة القدرة على تصحيح التشوهات في العمود الفقري، على أمل حماية الأعصاب ومنع حدوث الشلل.

وشارك في إجراء الجراحة فريق طبي مكون من 11 طبيباً من مختلف التخصصات.

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جراحات مجانية لغير القادرين





ويشير البنا إلى أن عشرات العمليات من جراحات المناظير تجرى مجاناً، على الرغم من أن تلك النوعية الدقيقة من الجراحات تتكلف مبالغ ضخمة قد تصل في بعض الحالات إلى 20 ألف جنيه إسترليني، "لكننا نجريها مجاناً لبعض الحالات من غير القادرين".



ويؤكد أن إجراء تلك الجراحات مجاناً هو حلمه الذي طالما سعى إلى تحقيقه.

ويقول البنا إن الفريق يجري جراحات أجنة خلال أسبوع كامل في مصر، "وهو الحلم الذي تمنيت تحقيقه أن أرى أهل بلدي والعرب جميعاً لديهم فرصة لإنقاذ أطفالهم، وأن تسهم هذه العمليات في تقليل تشوهات الأجنة وأمراض الأطفال الخطيرة".

تحديات وصعوبات





ويلفت إلى أن طريقه لتحقيق هذا النجاح لم يكن مفروشاً بالورود، ولكنه واجه الكثير من التحديات، أهمها الروتين ومشقة البحث العلمي ومواجهة حالة الإحباط المتكررة.



الدكتور وائل البنا (38 عاماً) درس طب النساء والتوليد في جامعة القاهرة، وتدرَّب تحت إشراف البروفيسور العالمي كيبروس نيكولايديس المتخصص في جراحات الأجنة داخل رحم الأم.

وأجرى مجموعة من الأبحاث عن اكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل الرحم في الشهور الأولى من الحمل.

وأجرى البنا أول جراحة لمثانة جنين داخل رحم أمه في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، ونجح في إجراء عملية جراحية لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تمَّ إخراج جنين من رحم أمه لإجراء عملية في نخاعه الشوكي، وإرجاع الجنين مرة أخرى إلى رحم الأم.



