علاج ديدان البطن بالأدوية والملينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان المعوية، والمعروفة أيضًا باسم الديدان الطفيلية، هى أحد الأنواع الرئيسية للطفيليات المعوية، والأنواع الشائعة من الديدان المعوية تشمل:

الديدان المسطحة، والتى تشمل الديدان الشريطية والـ flukes

الديدان المستديرة التى تسبب التهابات والدودة الشصية

أعراض ديدان البطن

الأعراض الشائعة للديدان المعوية هي:

وجع بطن

الإسهال والغثيان أو القيء.

الغاز / الانتفاخ

إعياء

فقدان الوزن غير المبرر

ألم في البطن



علاج ديدان البطن

قد يعاني الشخص المصاب بالديدان المعوية من الزحار، والزحار يحدث عندما تسبب العدوى المعوية الإسهال بالدم والمخاط في البراز.

يمكن للديدان المعوية أيضًا أن تسبب طفحًا أو حكة حول المستقيم أو الفرج.

في بعض الحالات ، ستصاب بدودة في البراز أثناء حركة الأمعاء.

قد يصاب بعض الأشخاص بالديدان المعوية لسنوات دون التعرض لأي أعراض.



علاج ديدان البطن

أسباب ديدان البطن

إحدى طرق الإصابة بالديدان المعوية هي تناول اللحوم غير المطهية جيدًا من حيوان مصاب ، مثل بقرة أو خنزير أو سمكة. تشمل الأسباب المحتملة الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالديدان المعوية ما يلي:

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استهلاك التربة الملوثة

الاتصال مع البراز الملوثة

صرف صحي سيء

سوء النظافة

تنتقل الديدان المستديرة عادة عن طريق ملامسة التربة والبراز الملوثين.

وبمجرد أن تستهلك المادة الملوثة ، ينتقل الطفيلي إلى الأمعاء، ومن ثم تتكاثر وتنمو في الأمعاء، وبمجرد أن تتكاثر وتصبح أكبر من حيث الحجم والحجم، قد تظهر الأعراض.

عوامل الخطر

الأطفال عرضة بشكل خاص للديدان المعوية، وذلك لأنهم قد يلعبون في بيئات ذات تربة ملوثة، مثل صناديق الرمل والملاعب المدرسية، وكبار السن هم أيضا في خطر متزايد بسبب ضعف أجهزة المناعة.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، حوالى 10% من الناس في العالم النامي مصابون بالديدان المعوية، والناس في البلدان النامية هم الأكثر عرضة للخطر بسبب مياه الشرب من المصادر الملوثة وبسبب انخفاض مستويات الصرف الصحي.

علاج ديدان البطن

قد تختفى بعض أنواع الديدان المعوية، مثل الديدان الشريطية، من تلقاء نفسها إذا كان لديك نظام مناعى قوى ونظام غذائى صحى وأسلوب حياة صحي.

ومع ذلك، بناءً على نوع الإصابة بالديدان المعوية، قد يحتاج المرء إلى علاج بدواء مضاد للطفيليات، ويجب عدم تجاهل الأعراض الخطيرة.

وسيتم تحديد خطة العلاج الخاصة بك على أساس نوع الدودة المعوية لديك وأعراضك، وعادة ما يتم علاج التهابات الدودة الشريطية عن طريق الفم، مثل برازيكوانتيل (بيلتريكيد)، الذى يشل الدودة الشريطية الكبار.

وتؤدى مادة البرازيكوانتيل (Birtlicide) إلى فصل الديدان الشريطية عن القناة الهضمية، وتصبح مذابة، ثم تمر خارج جسمك عبر البراز.

تشمل العلاجات الشائعة لعدوى الدودة الميبيندازول (Vermox، Emverm) والبيندازول (Albenza).

تبدأ الأعراض عادة فى التحسن بعد بضعة أسابيع من العلاج. من المرجح أن يأخذ طبيبك ويحلل عينة أخرى من البراز بعد اكتمال العلاج لمعرفة ما إذا كانت الديدان قد اختفت.