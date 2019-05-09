شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تشنج العضلات من ضمنها الإرهاق والتوتر والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تؤثر التشنجات على أنواع مختلفة من العضلات في الجسم، مما يؤدي إلى العديد من الأعراض المختلفة.

التشنجات العضلية الهيكلية هي الأكثر شيوعًا وغالبًا ما تكون بسبب الإفراط في الإرهاق والتعب العضلي والجفاف ، ويحدث التشنج بشكل مفاجئ ومؤلم وفقا لتقرير موقع " medicinenet".

إذا كانت التشنجات العضلية مؤلمة بشكل خاص ، أو إذا تكررت فيجب الوصول إلى الرعاية الطبية للبحث عن أسباب أخرى محتملة.

يمكن للعضلات الملساء الموجودة داخل جدران الأعضاء المجوفة (مثل القولون) الدخول في تشنج ، مما يسبب ألما كبيرا، وغالبًا ما يكون هذا الألم مصحوبا بالمغص ، ومن الأمثلة على ذلك الألم المرتبط بتشنجات الحيض ، والإسهال ، وآلام المرارة ، وتمرير حصى الكلى.



تشنج العضلات

أسباب تشنجات العضلات

هناك مجموعة متنوعة من أسباب التشنجات العضلية ، ويعتمد كل منها على العوامل المهيئة وجزء الجسم المعني والبيئة المحيطة بالجسم:

قد تحدث التشنجات عندما تكون العضلات متعبة أو مصابة أو متوترة، وقد يحدث التشنج إذا تم إرهاق العضلات أو إذا تم الاحتفاظ بها في نفس الوضع لفترة طويلة من الزمن، قد يشتمل هذا التشنج على جزء من العضلات أو العضلات بأكملها أو حتى العضلات المجاورة.

يمكن أن يحدث الإفراط في الاستخدام أيضًا مع الأنشطة اليومية الروتينية ، مما يؤدي إلى تقلصات في الرقبة والكتف والظهر.

أيضا تشنج العضلات أمر شائع لدى الرياضيين الذين يمارسون تمرينًا شاقًا خاصة في البيئات الحارة.

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اسباب تشنج العضلات

تحدث تشنجات العضلات في اليد والأصابع نتيجة الاستخدام المطول للعضلات الصغيرة في اليد وتقلص العضلات المفرط الاستخدام.

من الشائع أن يؤدي الجفاف إلى تشنج العضلات ، لان خلايا العضلات تحتاج إلى ما يكفي من الماء ، الجلوكوز ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، والمغنيسيوم للسماح للبروتينات بداخلها بتطوير الانكماش بشكل منظم.

تصلب الشرايين أو تضييق الشرايين قد يؤدي أيضًا إلى تشنج العضلات بسبب عدم كفاية إمدادات الدم والمواد الغذائية التي يتم توصيلها إلى العضلات.

مرض الشريان المحيطي يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الساقين ، مما يسبب الألم في الساقين مع النشاط، مما قد يؤدى إلى تشنجات العضلات.

تعتبر تشنجات الساق الليلية ومتلازمة تململ الساقين نوعًا من اضطرابات النوم، يزيد انتشارها مع تقدم العمر .



لماذا نشعر بتشنج العضلات

يمكن أن يؤدي الألم المزمن في الرقبة والظهر إلى تقلصات في العضلات المتكررة.بسبب تغيرات التهاب المفاصل في العمود الفقري.

السمنة يمكن أن تسبب الإجهاد والتوتر في عضلات الجذع الأساسية ، مما يؤدي إلى تقلصات العضلات في الرقبة والظهر العلوي والسفلي.

الأمراض مثل السكر وفقر الدم وأمراض الكلى ، والغدة الدرقية وغيرها من القضايا الهرمونية أيضا من الأسباب المحتملة لتشنجات العضلات.