فوائد القرصيا تحسين الهضم والحفاظ على صحة القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرصيا هو الخوخ المجفف التى يمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، وتكثر بشدة خلال شهر رمضان وقد يستخدمها البعض فى المشروبات وقد تدخل أيضا فى بعض أنواع الطعام.

القرصيا وفقا لتقرير موقع " stylecraze" غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، كما أنه مليئ بمضادات الأكسدة وهى مركبات نباتية مفيدة تحارب الأكسدة وتساعد على حماية جسمك من الشيخوخة والمرض.

ومع ذلك، فإن الخوخ الطازج يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة ويبدو أنه أكثر فعالية في الحماية ضد الأكسدة.



القرصيا

فوائد القرصيا1. القرصيا تساعد على تحسين الهضم

الخوخ قد يسهم في الهضم الصحي بسبب الألياف القابلة للذوبان التى تحتوى عليها التى تساعد في نقل الطعام من خلال القناة الهضمية ، مما يقلل من احتمال الإصابة بالإمساك

من ناحية أخرى ، توفر الألياف القابلة للذوبان الغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، حيث تنتج هذه البكتيريا أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل الأسيتات والبروبيونات والبايترات ،التي تغذي خلايا الأمعاء.

قد تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في أمعائك أيضًا على تقليل الالتهاب وتحسين أعراض الاضطرابات الهضمية مثل مرض كرون ، ومتلازمة القولون العصبي، والتهاب القولون التقرحي .



تحسين الهضم

2. القرصيا قد تحسن صحة القلب

تناول الفاكهة بانتظام بما في ذلك الخوخ قد يعزز صحة القلب، لأنه قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول، ووجدت دراسات إضافية أن الخوخ قد يقلل من مستويات الكولسترول الضار الكلي "الضار" والكولسترول، وكذلك ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

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3. القرصيا قد تحمي بشرتك

يمكن أن يكون للخوخ بعض الآثار الوقائية التى تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، بسبب المركبات الموجودة فيه ، الذى قد يعمل على تحسن قدرة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة وبالتالي تحسين نسيج الجلد .



تحسين القلب

4. قد يقلل من أعراض الحساسية

الخوخ قد يقلل من أعراض الحساسية، فعندما يتعرض جسمك لمسببات الحساسية ، فإنه يطلق الهستامين ، أو المواد الكيميائية التي يصنعها نظام المناعة لديك للمساعدة في تخليص الجسم من مسببات الحساسية، ويعد الهستامين جزءًا من نظام الدفاع في الجسم ويؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية مثل العطس أو الحكة أو السعال، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد قوة هذه الآثار في الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

5. القرصيا تعزز المناعة وتحمى من السموم

القرصيا قد توفر العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل :

قد يعزز المناعة: بسبب احتوائه على المواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

قد يحمي من بعض السموم: في إحدى الدراسات أوضحت أن مستخلصات الخوخ المقدمة للمدخنين قد تزيل النيكوتين عبر البول.

قد يقلل من مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في الخوخ قد تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين لدى الفئران .