شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى..الكسكسى والحريشات وعصير الزعزع تزين المائدة المغربية في السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.

الكسكسى

أحد الأطباق التراثية التقليدية فى المغرب، ويقدم بأشكال عديدة سواء فى صورته التقليدية، أو بالخضروات، أو باللحم أو الدجاج، وقد يتم تناوله في الإفطار، وأثناء السحور إلى جانب الألبان وأنواع الجبن.

ويبدع المغاربة في إعداد وجبة الكسكسي بالعديد من المكونات، وتختلف طرق إعداده بين المحافظات، فلكل محافظة مكونات وطريقة خاصة بها.

Advertisements



الكسكسى المغربى

حريشات السميد

الحريشة أحد أنواع الخبز الشهيرة فى المطبخ المغربي وتقدم على وجبة السحور، وتصنع من السميد والزيت والملح والخميرة، وتطهى فوق مقلاة ساخنة.



حريشات السميد

الزعزع

الزعزع هو عصير مغربي، يفضله الكثيرين فى جميع أنحاء المغرب العربى، ويتكون من خليط من عصير الأفوكادو أو الفراولة ممزوجا بقطع من التفاح والموز، الذى يعطى حصة من الألياف والبوتاسيوم للجسم، ثم يوضع في الأعلى بعض من الكريم المزين بقطع من الفراولة والكيوي والخوخ، وبعضا من مسحوق اللوز أو الفول السوداني.