شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصائح مهمة لمرضى «الغسيل الكلوي» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة مرضى الغسيل الكلوي، باتباع عدة توصيات وإرشادات لينعموا بصيام آمن خلال شهر رمضان المبارك.

Advertisements

ونشرت الوزارة ضمن حملتها التوعوية “صم بصحة”، عدة توصيات أبرزها ضرورة استشارة الطبيب في القدرة على الصيام من عدمه، وتنظيم جلسات الغسيل بحيث تكون بعد الإفطار، ولو تعذّر يفطر المريض في يوم جلسة الغسيل.

وأكدت الصحة على أهمية مراجعة الطبيب لمعرفة أوقات وجرعات الأدوية حال الصيام، وتحديد كمية السوائل المسموح بها، فضلاً عن معرفة الأعراض التي تمثِّل خطورة وتستوجب الذهاب للمستشفى.

ولفتت الوزارة إلى أهمية مراجعة أخصائي التغذية لمعرفة الأطعمة الواجب الامتناع عنها، أو تقليلها بعد الإفطار، والحصول على رقم الخليج 365 وحدة الغسيل التي يغسل بها أو الاتصال على 937 حال الضرورة.