شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصائح مهمة لمرضى «الغسيل الكلوي» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة مرضى الغسيل الكلوي، باتباع عدة توصيات وإرشادات لينعموا بصيام آمن خلال شهر رمضان المبارك.
ونشرت الوزارة ضمن حملتها التوعوية “صم بصحة”، عدة توصيات أبرزها ضرورة استشارة الطبيب في القدرة على الصيام من عدمه، وتنظيم جلسات الغسيل بحيث تكون بعد الإفطار، ولو تعذّر يفطر المريض في يوم جلسة الغسيل.
وأكدت الصحة على أهمية مراجعة الطبيب لمعرفة أوقات وجرعات الأدوية حال الصيام، وتحديد كمية السوائل المسموح بها، فضلاً عن معرفة الأعراض التي تمثِّل خطورة وتستوجب الذهاب للمستشفى.
ولفتت الوزارة إلى أهمية مراجعة أخصائي التغذية لمعرفة الأطعمة الواجب الامتناع عنها، أو تقليلها بعد الإفطار، والحصول على رقم الخليج 365 وحدة الغسيل التي يغسل بها أو الاتصال على 937 حال الضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توجه نصائح مهمة لمرضى «الغسيل الكلوي» في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.