أوَّل صور لمولود ميغان ماركل والأمير هاري الجديد

عرض ميغان ماركل والأمير هاري في سعادة غامرة، مولودهما الجديد للجمهور في قلعة وندسور، إذ وصفت الأم الجديدة أن الطفل "حلم"، بينما علق الأب عمن يشبهه المولود الجديد.

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ووقف دوق ودوقة ساسكس مع ابنهما أمام الكاميرات في قلعة وندسور، حيث كان هاري يحمل الطفل البالغ من العمر يومين، والسابع في ترتيب ولاية العرش، ولم يكشف الوالدان عن اسم الطفل الذي أطلقت عليه الصحافة لقب "بيبي ساسكس".

حمل هاري بين ذراعيه الطفل النائم على ما يبدو، والذي كان ملفوفا في بطانية بيضاء ويرتدي قبعة بيضاء أيضا، وقالت ميغان إن الأمومة "تجربة خيالية"، وأضافت أن الطفل كان "أجمل شيء" وأنه كان "حلما فحسب".

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وردا على سؤال عمن يشبه الطفل، قال هاري إنه من السابق لأوانه القول: "شكله يتغير كل يوم، فمن يدري؟".

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أصدقاء ميغان ماركل يتوافدون على بريطانيا تزامنًا مع ولادتها