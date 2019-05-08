شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بالصداع في الأيام الأولى من الصيام؟..اعرف الإجابة واتبع النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الأيام الأولى في الصيام يعاني الصائمين من الصداع المستمر لفترات زمنية طويلة، وهذا الأمر يتسبب في الكثيرمن المشاكل أهمها عدم التركيز والدوخة وعدم الرغبة في الحديث مع الأخرين، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أسباب الشعور بالصداع وطرق للتخلص منه، وذلك وفقا لموقع " verywellhealth".

أوضح التقرير أسباب الشعور بالصداع أثناء الصيام، من أهمها عدم تناول كميات الكافيين التي اعتاد الجسم علي تناولها يوميا، وأيضا قلة نسبة الماء في الجسم، وأيضا عدم انتظام النوم ومواعيده ، وأيضا تغيرمواعيد الطعام المتناول يوميا.

وقدم التقرير بعض النصائح الهامة لتجنب الشعور بالصداع خلال ساعات الصيام الطويلة، ومنها:

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-عليك تناول وجبة السحور الغنية بجميع العناصر الغذائية وخاصة الألياف، وذلك للحفاظ علي صحتك من الشعور بالصداع.

- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين في فترتي الافطار إلي السحور، لأنها تزيد من شعورك بالصداع طوال فترة الصيام.

-طبق السلطة الخضراء في السحور من أهم النصائح التي تقلل من حدة الشعور بالصداع.

-تناول الماء والسوائل بكثرة من بعد الافطار إلي السحور فهذا الأمر يقلل من شعورك بالصداع.