الفواكه والخضراوات.. سبيل الحفاظ على صحتكَ يومياً في رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، يجب اتّباع عادات غذائية صحية، قد يغفلها البعض أحياناً بالنظر إلى الصيام ساعاتٍ طويلة.

من هذا المنطلق ينصح خبراء برنامج الأغذية العالمي بالحرص على تناول ما لا يقل عن 7 حصصٍ من الفواكه والخضراوات يومياً.

وتعدّ الفواكه والخضراوات وجبةً خفيفةً بامتياز بين وجبات الطعام الرئيسية، وبديلاً صحياً للمعجّنات والحلويات التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.

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وتحتوي بعض الفواكه والخضراوات بطبيعتها على كميات كبيرة من المياه، خصوصاً الخيار والبطيخ والشمام والكوسة والقرع العسلي.



ويساعد تناول هذه الأنواع بعد ساعات الصيام على الشعور بالارتواء، كما يمكن تناول حصة واحدة من الفواكه والخضراوات على النحو التالي:

- ½ كوب (125 مل) من الخضراوات أو الفاكهة المشكّلة الطازجة أو المجمّدة أو عصير الفاكهة أو الخضار الطبيعي بنسبة 100%.

- 1 كوب (250 مل) من الخضراوات الورقية الطازجة أو السلطة الخضراء.

- 1 ثمرة فاكهة (متوسطة الحجم).

في السياق ذاته، أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن تناول 7 حصص من الخضراوات أو الفاكهة يومياً يُقلّل من خطر الوفاة جرّاء الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب.