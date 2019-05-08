شكرا لقرائتكم خبر عن الفول ملك السفرة على السحور..اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفول من أبرز الأطعمة التى تتربع على مائدة السحور فى رمضان، وهو من البقوليات ذات الفوائد الصحية العديدة، كما أنها مصدر غنى للبروتين والألياف والفيتامينات، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الفول على مائدة السحور، وفقاً لما ذكره موقع "Medical news today".



الفول

فوائد الفوليساعد على الشعور بالشبع والامتلاء يمكن للألياف والنشويات الصحية في الفول المساعدة في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لأنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة. تحسين الهضم وصحة الأمعاء

أظهرت الأبحاث أن مجموعة متنوعة من الحبوب، ومنها الفول تعزز صحة الأمعاء من خلال تحسين وظيفة الحاجز المعوي، وزيادة عدد البكتيريا الصحية، وهذا قد يساعد في منع الأمراض المرتبطة الأمعاء.

غنى بالبروتين

يعتبرالبروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في كل شيء يقوم به الجسم تقريبًا.

غنى بالمغذيات

يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفولات، حيث يمكن أن يساعد حمض الفوليك في منع عيوب الأنبوب العصبي في الجنين أثناء الحمل، حيث أن عدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك يمكن أن يسبب عدة أعراض، بما في ذلك: الضعف، الإعياء، خفقان القلب، فقدان الشهية، التهيج

كما يحتوى الفول على العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الفاصوليا: الزنك، الحديد، المغنيسيوم.

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الفول المدمس

الفول غنى بمضادات الأكسدة

الفول غني بنوع من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول التى تحارب آثار الجذور الحرة، التى تسبب السرطان والالتهابات والأمراض.

تحسين صحة القلب

الأشخاص الذين يستهلكون الفول قد يكونون أقل عرضة للموت بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي مشكلة صحية أخرى في القلب والأوعية الدموية.

كشفت دراسة أجريت عام 2013 عن وجود علاقة واضحة بين تناول الحبوب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتشيرأبحاث أخرى إلى أن الفول قد يخفض الكوليسترول الضار، الذى يسبب الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

يقلل خطر الاصابة بالسرطان

أظهرت بعض الدراسات أن الفول يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات، وهو ما يمكن أن يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

ضبط نسبة السكر فى الدم

الفول قد يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم أو حتى منع مرض السكري، حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم.