انت الان تتابع موضوع اسباب انتفاض الجسم اثناء النوم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أنتفاضة الجسم خلال النوم من الأشياء التي من الوارد التعرض لها خلال فترة النوم، حيث يتعرض ملايين من الناس إلى رعشة خلال النوم مما يؤثر على النوم ويحدث خلل وينهض الشخص من النوم فجأة وهو يشعر أنه يسقط على الأرض، وتلك الانتفاضة تكون قوية في الجسم كلة أو جزء منه ولكنها كافية لإيقاظ الشخص من أعمق نوم، ومن الممكن أن يتعرض الشخص إلى تلك المشكلة أكثر من مرة خلال فترة النوم العميق مما يؤدي إلى حدوث أرق.

أسباب انتفاضة الجسم خلال فترة النوم

يتعرض الجسم إلى الرعشة خلال فترة النوم نتيجة العديد من الأسباب والتي من بينها ما يلي.

1- يتعرض الجسم خلال النوم وخاصة خلال الفترة الأولي من الدخول في النوم إلى بطئ في ضربات القلب والشعور بالهدوء ومن ثم تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل تدريجي وهنا يتعرض الجسم إلى الرعشة على الفور.

2- كما أن طبيعة الجسم خلال فترة النوم تتحول بها العضلات ومن ثم يتعرض الجسم إلى تلك الانتفاضة.

3- تحدث رد فعل طبيعية من الجسم أو المخ على وجه التحديد حيث أن عملية استرخاء العضلات من الأشياء التي تحدث للجسم عن السقوط من مكان مرتفع ومن ثم يفسر المخ استرخاء العضلات على أنها حالة سقوط ولابد من تنبيه الجسم إلى تلك المشكلة من خلال الانتفاضة.

4- وتشير الكثير من الدراسات على أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى شعور الجسم بتلك المشكلة.

5- ومن الممكن أن يحدث ذلك الأمر نتيجة القيام بالكثير من المجهود قبل الدخول في النوم الأمر الذي يؤثر على الجسم كله.

6- كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم من الأرض والضغط النفسي والتوتر من الأشياء التي تزيد من حدوث الانتفاضة هي الأخرى.

7- لا تعد تلك المشكلة من المشاكل الصحية الخطيرة حيث يتعرض 70% من سكان الكرة الأرضية إلى تلك المشكلة.

8- وقد تحدث تلك المشكلة نتيجة التعرض إلى الاصطدام والتي من بينها اصطدام الساق في السرير على سبيل المثال.

9- في بعض الأحيان قد لا يتذكر الشخص أنه قد تعرض إلى تلك المشكلة الصحية.

10- الأشخاص البالغين هم الأكثر عرضة إلى تلك المشكلة الصحية عن الأطفال والصغار كما أنها تزيد حدتها خلال فترة الشباب بشكل كبير عن الأعمار الأخرى.

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11- من الوارد أن تحدث الكثير من الأعراض الجانبية نتيجة التعرض إلى الانتفاضة خلال النوم والتي من بينها عض اللسان أو تبليل الفراش وغيرها من المشاكل.

12- وقد أكدت الدراسات أيضا على أنه يوجد الكثير من الأدوية التي لها أعراض جانبية حدوث الرعشة في الجسم خلال النوم لذا من الأفضل أن تقوم باستشارة الطبيب المعالج حال التعرض لتلك المشكلة عند تناول دواء ما.

علاج مشكلة انتفاضة الجسم بالطرق الطبيعية

من الممكن من خلال بعض الأعشاب الطبيعية أو الطرق الطبيعية أن تقوم بالتخلص من مشكلة رعشة الجسم خلال النوم والحصول على نوم هادئ ومن بين تلك الطرق الطبيعية ما يلي.

1- ممارسة المزيد من التمارين الرياضية التي من شأنها تصفية الذهن مع ضرورة عدم ممارسة تلك التمارين قبل النوم مباشرة.

2- عدم تناول كميات كبيرة من المنبهات خاصة بعد الساعة الثامنة مساءا.

3- تقوية الأعصاب من خلال تناول كميات كبيرة من الوجبات الصحية والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المغنسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى تناول المكسرات التي تحتوي على نسبة من كبيرة من الأحماض الدهنية.

4- الاستماع إلى القرآن الكريم أو الموسيقى الهادئة من أجل مساعدتك على النوم بشكل مستقر وهادئ.

5- تنظيف الفراش جيدا قبل النوم للتخلص من حشرات الفراش والبكتريا التي تتسبب في حدوث أرق خلال فترة النوم.

6- ممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية خلال فترة النهار والتي لا تؤثر على الجسم أو تحدث مجهود كبير في الجسم مثل الرسم والتلوين وغيرها من الأشياء التي تساهم في تصفية الذهن.

7- خلال فترة العشاء من الأفضل عدم تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدسم ومن الأفضل تناول وجبات خفيفة فقط عند النوم للتخلص من التوتر والقلق.

8- تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل قبل النوم مباشرة فهي من الأشياء التي تساهم في تهدئة الجسم والنوم على الفور بدون الشعور بالتوتر.

9- ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء بهدف التخلص من التوتر.

كما يوجد عدة أدوية طبية من الممكن من خلالها التخلص من الانتفاضة خلال فترة النوم والتي يتم صرفها تحت إشراف طبي على أن لا تزيد فترة تناول الدواء عن شهرين متتاليين.