انت الان تتابع موضوع فوائد ” زهرة التوليب ” و زراعتها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

التوليب واحدة من أجمل الزهور الموجودة على الأرض ، حيث يوجد منها العديد من الألوان والأشكال المتنوعة. يُعرف اسمها العلمي باسم Tulipa ، وتنتمي إلى عائلة Lilaceae ، وهي مجموعة من النباتات التي تنتج الزهور ذات الشكل الجمالي ، ومنذ أن زراعتها لأول مرة في القرن السادس عشر في أوروبا ، اندهش العديد من الناس بجمالها ، وحيث سعوا إلى زراعة الزهور في منازلهم ، فيما أصبح يعرف باسم “هوس التوليب”. وهناك أكثر من 100 نوع مختلف من التوليب ، بعض الأصناف الأكثر شعبية هي داروين ، ببغاء ، زنبق ، كوخ ، سيمبر أوجستس ، و دوك فان توليب.

التوليب

يقف التوليب منتصبًا على الأوراق العريضة القوية متجمعة بالقرب من القاعدة ، وشكل زهرة جميلة على هيئة كوب مغلقة تُحمل على طرف الساق. وتحمل العديد من النباتات في الزهرة الواحدة ، ولكن بعضها يحمل زهورتين أو أكثر على الساق الواحد، وتتفتح أزهار التوليب بألوان مبدعة بما في ذلك الأسود والأرجواني الداكن والمارون والأرجواني والأزرق البنفسجي والأبيض النقي ، وغيرها الكثير ، باستثناء اللون الأزرق.

فوائد زهرة التوليب

-وعلى الرغم من استخدامها لأغراض الزينة ولكنها بدأت تحظى بشعبية كبيرة في المجال الطبي فلها خصائص مدرة للبول ، وهي أفضل علاج للسعال والبرد ، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، وتستخدم لعلاج آلام الجيوب الأنفية ، والحمى والصداع ، كما يُستخلص من أزهار نبات التوليب زيت التوليب العطري ، يعمل على رفع الحالة المزاجية للفرد ويساعد في علاج التوتر والاكتئاب.

-خلال الحرب العالمية الثانية ، تغلب الهولنديون على ندرة الطعام من خلال تناول زهور التوليب والتي تعتبر طعامًا صحيًا ومغذيًا ، في أفغانستان ، يؤكل التوليب لاكتساب القوة ، وفي بريطانيا يعتبر طبق التوليب المحشي طبقًا خاصًا ومميزًا.

-يدخل التوليب في صناعة مستحضرات التجميل ، تستخدم مستخلصات التوليب في العديد من منتجات التجميل والعناية بالبشرة ، وكما أن الاستخدامات التجميلية لها هي الأفضل للبشرة الحساسة والجافة ، وتستخدم في صناعة الكريمات المرطبة ومستحضرات اليد وتدخل في صناعة العطور ، والمخمريات وبعض أنواع البخور .

Advertisements

-ومن المعروف أن زهور التوليب علاج ممتاز لدغات الحشرات وسعات النحل والحروق والطفح الجلدي ، لأنها تعطي راحة سريعة ولها تأثير مهدئ ، يتم وضع الزهور في الماء الساخن ووضعه بعد البرودة على الطفح الجلدي أو لسعات النحل والحشرات سريعًا يساعد في علاج التهيج .

-يمكن تطبيق الزهور ووضعها على الخدود لعلاج التهيج وإزالة بقع الوجه .

-يساعد زيت التوليب على التخفيف من مشاعر القلق والتوتر بعد يوم طويل مرهق ، كما أنه يساعد على رفع المعنويات والتخفيف من الاضطرابات المزاجية والاسترخاء ، في مياه الاستحمام الدافئة يمكنك أيضًا إضافة حوالي 4-5 قطرات من الزيت في حوض الاستحمام بالمساء أو في الحمام الليلي والجلوس بداخله لعلاج التوتر والقلق والإجهاد، كما يساعد في التخفيف من علاج اضطرابات النوم.

-يمكن أيضًا تطبيق الزيت موضعيًا لعلاج الندبات والتجاعيد المبكرة ومناسب جدًا للبشرة الجافة .

زراعة التوليب

تنمو التوليب في فصل الربيع وتأتي بألوان وفيرة مثل قوس فزح ، ولزراعة بصلات التوليب عليك الاستعداد لزراعتها في موسم هطول المطر بعد مرور فصل الصيف واقتراب فصل الشتاء وبداية انخفاض الحرارة ليلًا قم بزراعة البصلات قم بحفر الثقوب للبصلات يجب أن تكون درجة حرارة التربة 16 درجة مئوية، في نفس أسبوع شراء البصلات فينبغي ألا تتواجد البصلات خارج التربة طويلًا يجب أن تظل البصلات بالتربة طوال فصل الشتاء وتظهر الورود في الربيع .

يمكن شراء بصلات التوليب من المتاجر أو من على أحد مواقع البيع الالكترونية تحتاج كل بصلة إلى ساق عليك اختيار البصلات الصلبة التي لها جلد ورقي بني اللون تشبه البصل لا تقوم بزرع البصلة الذابلة لأنها قد تموت وتتعفن داخل التربة.

في البداية قم بتحديد مكان زراعة بصلات التوليب على طول سياج الحديقة أو داخل شتلات حيث يُزرع التوليب في صفوف حتى يسهل التحكم فيه عند الظهور، كما أنها تنمو بشكل مناسب في المناطق المشمسة وغير الرطبة ، قم بغرس البصلات وارويها من حين لأخر حتى مجئ فصل الربيع وسوف ترى حديقتك كأنها قوس قزح .