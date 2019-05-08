شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كيف يتحكم الدوبامين فى سعادتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متى كانت آخر مرة شعرت فيها بسعادة غامرة؟ متى كانت آخرمرة استيقظت فيها وأنت تشعر بالنشاط والسعادة والامتنان لكل ما لديك؟..سعادتنا تعتمد على أشياء كثيرة، حيث تتغير حالتك اعتمادًا على تفاعلك مع التغييرات في حياتك المهنية والزواج والحياة الشخصية والمالية، وهناك مواد كيميائية وعصبية توجد فى مخ الإنسان وتتحكم فى سعادته ومن بينها الدوبامين، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كيفية تحكم الدوبامين فى سعادتك، بحسب ما ذكر موقعى psychology today و tony robbins research



هرمون الدوبامين والشعور بالسعادة

س: ما هو الدوبامين؟

ج: الدوبامين هو أحد الناقلات العصبية في الدماغ - وهي مادة كيميائية تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية.

س: ما وظيفة الدوبامين ؟

ج: يساعد الدوبامين في تنظيم الحركة والانتباه والتعلم والاستجابات العاطفية، كما أنه لا يمكننا من رؤية المكافآت فحسب، بل يمكننا من اتخاذ إجراءات للتحرك نحوها.

ونظرًا لأن الدوبامين يساهم في الشعور بالسعادة والرضا كجزء من نظام المكافآت، يلعب الناقل العصبي أيضًا دورًا في الإدمان.

يشارك الدوبامين بشكل كبير في النظام الحركي، فعندما يفشل الدماغ في إنتاج ما يكفي من الدوبامين، يمكن أن يؤدي إلى مرض باركنسون. وبالتالي، فإن العلاج الأساسي لمرض باركنسون هو دواء يسمى L-dopa، والذي يحفز إنتاج الدوبامين.

كما تورط الدوبامين في مرض انفصام الشخصية وفرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة، لكن دوره غير مفهوم بشكل كامل.

Advertisements

الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نشاط الدوبامين قد يكونون أيضًا أكثرعرضة للإدمان، يرتبط وجود نوع معين من مستقبلات الدوبامين بالبحث عن الإحساس، والمعروف باسم المخاطرة.



هرمونات السعادة

س: ما دور الدوبامين فى شعورك بالسعادة وتأثيره على كيمياء الدماغ؟

ج: يسعى البشر للبقاء على قيد الحياة ليس للحياة فقط ولكن لتجربة الشعور بالبهجة والمتعة والسعادة وتجنب الألم.

وقد تم تصميم كيمياء الدماغ لدينا لدعم هذه الجهود من خلال إطلاق المواد الكيميائية في المخ والجسم والتي تجعلك تشعر بالراحة، هناك العديد من الناقلات العصبية، أو المواد الصادرة عن الألياف العصبية، التي تؤثر على السعادة منها الدوبامين.

يلعب الدوبامين دورًا في التأثير على قدرتك على التركيز فى المعلومات والنوم والتذكر، كما يؤثر على نوعية نومك، و غالبًا ما يطلق جسمك الدوبامين بعد بلوغك الهدف.

يلعب الدوبامين دورًا في تحفيزك لإنجاز الأمور، حيث يعرف جسمك أنه إذا حقق هدفًا ، فسيغمرعقلك جسمك بالدوبامين، مما يجعلك تشعر بالسعادة والوفاء، هذا ليس فقط في تحقيق الأهداف الكبيرة ولكن حتى عند قيامك بمهمة صغيرة قمت بتعيينها لنفسك، ستزداد مستويات الدوبامين.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من الدوبامين من الاكتئاب، وقد يواجهون صعوبة في الاستمرار في المهمة وأن يظلوا متحمسين.

س: كيف يمكنك زيادة مستويات هرمون الدوبامين؟

زيادة مستويات الناقلات العصبية التي تؤثر على السعادة، مثل الدوبامين، يكون عن طريق القيام بأشياء تجعلك تشعر بالراحة عند تحريك جسمك وممارسة الرياضة، وممارسة الامتنان بانتظام وتحديد الأهداف وتحقيقها، يمكنك زيادة كمية السيروتونين والدوبامين في عقلك، من خلال تعلم القيام بذلك على أساس منتظم، يمكنك إنشاء حلقة من الفرح يمكنك الاستفادة منها في أي وقت.