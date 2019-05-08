شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن قبل الحمل وفي شهوره الأولي قد تعرضك لمضاعفات أثناء الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت العديد من الدراسات على النظام الغذائى فى الحمل وصحة الاطفال، لكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون هولنديون وجدت أن وزن المرأة قبل الحمل قد يكون أكثر أهمية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجدت الدراسة أنه كلما زاد وزن المرأة في بداية حملها، زاد احتمال تعرضها لمضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل ومرض سكري الحمل والولادة القيصري والولادة قبل الأوان.





وقال كبير الباحثين الدكتور "رومي جيلارد" أستاذ مساعد في طب الأطفال في المركز الطبي لجامعة إراسموس إم سي في روتردام بهولندا: "حدثت مضاعفات الحمل لدى الأمهات وأطفالهن في 34٪ من النساء ذوات الوزن الطبيعي وأكثر من 60٪ من النساء المصابات بالسمنة الشديدة في بداية الحمل".

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وتابع "جيلارد": "بدلاً من التركيز على زيادة وزن الأم أثناء الحمل، هناك حاجة إلى استراتيجيات لتحسين وزن الأم قبل بداية الحمل لتحسين نتائجه".





وأكد الباحثون أن هذا لا يعني أن الحوامل يجب أن يشعرن بالحرية في الأكل "تناول الطعام لشخصين" طوال فترة الحمل، حيث أنه لا يزال زيادة الوزن أثناء الحمل أمرًا مهمًا.

ووفقًا للدكتور "نافيد موتابار"، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى نورثرن ويستشيستر في جبل كيسكو، نيويورك: "إنه إذا كنت تريد حملًا صحيًا ، فلا يتعلق بالحفاظ على زيادة الوزن المناسبة أثناء الحمل بقدر ما يتعلق بالحمل مع وزن مناسب قبل الحمل".

وأضاف الباحثون أن معدلات البدانة آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، والسمنة بين النساء في سن الإنجاب مشكلة كبيرة.