شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بتناول الأسماك في رمضان..ينظم السكر فى الدم ويجدد النشاط والحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السمك من الأطعمة المفضلة عند الكثيرون حيث أنه يتميز بمذاقه الطيب، فضلا عن ذلك يحتوى السمك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، ويعتبر من الاكلات الهامة فى شهررمضان وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك، يقدم الخليج 365 فوائد السمك وفقا لما ذكره موقع healthline



السمك

1:يحتوى السمك على نسبة عالية من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتجديد الدورة الدموية.

2: يقلل نسبة الكوليسترول الضارة فى الجسم ويعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأزمات التى يتعرض لها.

3:يحسن الحالة النفسية والمزاجية ويساعدك على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

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4:يحسن صحة الجهاز العصبى ويحميه من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

5:يحتوى السمك على بعض الخصائص التى تعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم، وبالتالى ينصح مرضى السكر بتناول السمك فى رمضان.

6:يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

7:يقوى صحة الجهاز المناعى ويحميه من الإصابة بالأمراض والعدوى.