مشروب يقضي على كل مشاكل الهضم في رمضان

سوء الهضم مشكلة يعاني منها الكثيرون في رمضان مع تناول الطعام دفعة واحدة والإكثار من تناول المخللات والأطعمىة الغنية بالدهون، ويمكنك التغلب على تلك المشكلة في رمضان من خلال المشروب التالي، فله مفعول السحر في هضم أفضل وتعزيز الأيض. إليك مكوناته وكيفية تطبيقه،

كل ما تحتاجين اليه:



3 ثمار من التفاح الأخضر

2 ثمرة من الكيوى

نصف سم من جذور الزنجبيل الفريش

3 أوراق من النعناع الطازج ...

بضع شرائح من الليمون





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طريقة تطبيق المشروب



في الخلاط الكهربائي امزجي التفاح الأخضر والكيوي جيداً، وأضيفي جذور الزنجبيل الفريش وأوراق النعناع الطازج، مع سحقها جيداً؛ لتشكل عصيراً متجانساً بدون تكتلات تماماً، تناولي كوباً منه إلى كوبين بعد الافطار وقبل السحور، يمنحك هذا المشروب هضماً أفضل، ويحارب الإمساك وعسر الهضم الذي يعد أكثر مشكلات الهضم شيوعاً في رمضان.