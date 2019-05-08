عادات غذائية صحية للمرأة الحامل في رمضان

نصح الأطباء الحوامل خلال شهر رمضان بالاهتمام بوجبة الإفطار وضرورة أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وأن يتم تناولها بشكل منظم.

وتأتي في مقدمة الأطعمة على قائمة إفطار الحامل الخضراوات، حيث يقول الدكتور هشام الشاعر أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة: "على الحامل أن تكثر من تناول الخضراوات والفاكهة ضمن وجبة الإفطار".





وأضاف أن من "الأفضل أن تؤخر الحامل وجبة السحور أكثر وقت ممكن، ويجب عليها الاهتمام بالأكل الغني بالكالسيوم والأكل الغني بالحديد، بالإضافة إلى أن شرب المياه الكثير مطلوب في الفترة بين الإفطار والسحور، وذلك لتعويض الفاقد أثناء فترة الصيام".





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ويرى أن شرب المياه كثيرا يساعد على تجنب حدوث الجفاف أثناء فترة الصيام، بالإضافة إلى أنها تساعد على تجدد الدورة الدموية، وتقلل من فرص حدوث الجلطات لدى الحوامل.

وحذر أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم الحوامل من تناول البهارات والتوابل والكثير من الأملاح، وذلك لضررها البالغ على الأم والجنين.





وأكد الشاعر ضرورة تجنب شرب المياه الغازية والشاي والقهوة، وذلك لأنها قد تكون سببا في حدوث الصداع النصفي والتهابات جدار المعدة وآلام البطن.



