إنفوجراف.. أطعمة ضرورية على مائدة السحور

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجبة السحور المتوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والألياف والبروتينات
لا تقل وجبة السحور أهمية عن وجبة الإفطار؛ إذ تحافظ على السوائل في الجسم وتمده بالطاقة والعناصر الغذائية، كما أنها تساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام وقت الإفطار.
ومن الضروري احتواء وجبة السحور المتوازنة على الكربوهيدرات والألياف والبروتينات، ويُفضَّل تجنّب الأطعمة الغنية بالسكريات والمقلية، إذ تسبّب حرقةَ المعدة خلال النهار، وكذلك الأغذية الغنية بالصوديوم لتفادي العطش.
الإنفوجراف التالي يوضح أهم الأطعمة التي يفضل تناولها خلال وجبة السحور لتجنب الجوع والعطش.
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