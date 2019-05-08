دراسة: الرعاية الجيدة للأمهات تقلل من الوفيات المرتبطة بالحمل

خلصت دراسة أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى إمكانية تجنب الوفيات المرتبطة بالحمل.

وفحصت الدراسة بيانات للوفيات المتصلة بالحمل على مدى 4 أعوام وبيانات 4 أعوام من لجان مراجعة وفيات الأمهات في 13 ولاية.

وقال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، روبرت ردفيلد، في بيان: "يجب أن يكون ضمان تقديم رعاية جيدة للأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة من بين أهم أولويات بلدنا".

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وأوضحت الدراسة أن نحو 700 امرأة تموت في الولايات المتحدة سنويا بسبب المضاعفات المرتبطة بالحمل وذلك خلال عام من الولادة.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ثلث حالات الوفاة المرتبطة بالحمل، التي تكون عادة نتيجة الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، تحدث خلال فترة بين أسبوع وعام بعد الولادة، والثلث منها يحدث خلال شهور الحمل، والثلث الأخير أثناء الولادة أو خلال أسبوع بعدها.

وقالت المراكز إن الوفيات المرتبطة بالحمل يمكن منعها إلى حد كبير بتوفير الرعاية المطلوبة والتشخيص الدقيق في الوقت المناسب وتعريف الأمهات والقائمين على الرعاية الصحية بمؤشرات الخطر.

وأكدت الدراسة نتائج سابقة خلصت إلى أن النساء من أصل أفريقي أو من الهنود الحمر وسكان ألاسكا الأصليين تزيد احتمالات وفاتهن نتيجة مضاعفات متصلة بالحمل نحو 3 مرات عن النساء البيض.