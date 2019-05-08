عصائر مُنعشة تُزيّن مائدتك في رمضان.. إليك طرق تحضيرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ العديد من السيدات على تزيين المائدة الرمضانية بأصناف المأكولات والحلويات الرمضانية، وتزداد المائدة جمالًا وانتعاشًا بتوفر العصائر شهية المذاق.

فما رأيك عزيزتي بتجهيز وإعداد عصائر رمضانية تلوّن مائدتك:

خبيرة التدبير المنزلي منيرة السعيد تقترح لك مجموعةً من العصائر والمشروبات التي يمكن إعدادها في المنزل، ولا تتطلّب الوقت أو الجهد في تحضيرها.

ومن هذه العصائر:

قمر الدين

يُنقع في الماء ليلًا، ثم يُضرب بالخلاط مع السكر في اليوم التالي، ويضاف له حسب الرغبة القليل من ماء الورد.

عصير الليمون بالنعناع

لتر من الماء البارد مع ضمّة من أوراق النعناع والسكر ونصف كأس من عصير الليمون وبرش قشر ليمونه، ثم تُخلط جيدًا وتُقدّم على مائدة الإفطار.

لبن شنينه مع النعناع

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يضرب بالخلاط والمقادير بحسب الرغبة.

عصير برتقال مع الجزر

يجهز بتحضير لتر من عصير البرتقال، ثم يضرب بالخلاط مع نصف كيلو جزر مقطع ومسلوق بقليل من الماء، والسكر بحسب الرغبة.

عصير الجرجير

يُمكن تحضيره بخلط ضمة جرجير وأربع حبات بندورة مع عصير الليمون، ويضرب بالخلاط، وممكن إضافة عصير بندورة طازج أو تقطيعها، وإضافتها للمقادير وتُخلط جيدًا.

وهناك العديد من العصائر التي يُمكن لربّة المنزل تحضيرها في الشهر الفضيل، وذات فوائد صحية عديدة، ومنها: عصير البرتقال مع الكيوي، وكذلك عصير البطيخ، ومشروب الشمام مع الحليب، وأيضًا عصير الرمان.