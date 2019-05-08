شكرا لقرائتكم لعشاق "الجنارك".. 10 حبات يوميا فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر البرقوق الأخضر أو ما يعرف "بالجنارك" من الفواكه الموسمية التي ينتظرها الكثيرون، فهو يمتاز بمذاقه المائل إلى الحموضة، وعادة ما يتم تناوله مع الملح.

ويعرف "الجنارك" بأنه من الفواكه التي تفتح الشهية، وتنظف الحليمات الذوقية، ولها فوائد جمة بالنسبة لعملية الهضم، لأنه يحتوي على سوائل وأحماض عضوية، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي من المشكلات السرطانية، بسبب ما يحتويه من ألياف غذائية ومضادات الأكسدة،

كما أنه مدر للبول ومفيد للوقاية من أمراض الكلى،‏‏ ويضبط الضغط الشرياني لما يحتويه من البوتاسيوم.

إلا أنه ورغم فوائده الكثيرة، ينصح الخبراء بعدم زيادة الكمية المتناولة عن 10 حبات يوميا فقط، لأن الإكثار منه يؤثر بشكل سلبي على المعدة، فهو يسبب الإسهال بسبب محتواه الكبير من الألياف الغذائية.