شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. شوربة الحريرة والمحمر من المغرب.. والحلو "شباكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



شوربة الحريرة المغربية

الإفطار من دولة المغرب

1- شوربة الحريرة

من أشهر أنواع الشوربات التى تقدم فى دول المغرب العربى، وهو حساء الحريرة، يتم تناول هذا الحساء اللذيذ الغني بالألياف والبروتين بشكل تقليدي من قبل دولة المغرب على وجبة الإفطار، وهو يحظى بشعبية خاصة في رمضان، وهو عبارة عن حساء مكون من الطماطم والعدس والحمص واللحم والشعرية (لحم الضأن أو اللحم البقري)، مع بهارات الكمون وأوراق الزعفران.

يقدم طبق صغير منه 170 سعر حرارى فقط بجانب حصة البروتين من اللحم.

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المحمر

2- المحمر

أحد الأطباق الرئيسية على السفرة المغربية، ويقدم الطبق مزيج من لحم الغنم المخلوط بعدد من البهارات والزعفران مع الفواكه المجففه مثل المشمش والقرصيا، وتزين باللوزن وبذورالسمسم، والتى توفر للجسم الطاقة وحصة من البروتين والألياف.



شباكية

3- الشباكية

من أشهر انواع الحلويات التى تقدم بشكل خاص فى رمضان، ولا يخلو منها بيت مغربي، وغالبا ما يتم تناولها بالشاي المنعنع والتمرواللبن، وتغطى بالعسل وماء الزهر و السمسم أو اليانسون .