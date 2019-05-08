شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسنان الحديثة و الفورية .. فروق يوضحها الدكتور كريم مكادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت زراعة الأسنان كثيراً حتى أصبحت من أسهل الطرق التجميلية للأسنان، ولكن هناك أنواع من الزراعة التي تتم للأسنان المفقودة من بينها ما يعرف بالزراعة الفورية، والزراعة بالأساليب الحديثة .

الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يشرح في التقرير التالي الفرق بين أنواع زراعة الأسنان المختلفة.

وقال الدكتور كريم مكادي في حديثه لـ ”الخليج 365” هناك تصور خاطئ لدى البعض ممن يرغبون في إجراء عمليات زراعة الأسنان الحديثة، حيث يتصور البعض انه عندما نقول إننا نضع المادة الأساسية للزراعة في 5 دقائق، ذلك معناه أن عملية الزراعة تتم بالكامل في 5 دقائق وهذا خطأ، فنحن بالفعل نضع المادة الأساسية للزراعة في 5 دقائق لأن هناك كثير من أطباء الأسنان يضعونها في خلال ساعة أوساعة ونصف، ولكن هناك خطوات أخرى تتم فيما بعد .



زراعة الاسنان بالطريق الحديثة vs زراعة الأسنان الفورية

زراعة الأسنان الحديثة :

وتابع : في زراعات الأسنان الحديثة، قد يتم وضع المادة الأساسية للزراعة في خمس دقائق، ولكن ننتظر حتى يتم تكون العظم على تلك المادة وهذا بالطبع يأخذ من شهرونصف لثلاثة أشهر، وهذه الفترة لابد أن ننتظرها حتى تنجح عملية الزراعة.

واستطرد حديثه قائلا: في الماضي كنا ننتظر فترة أطول من ذلك بكثير حتى تتم الزراعة ولكن مع التطور التكنولوجي، وبعد استخدام بعض التقنيات الحديثة مثل تقنية العلاج بـ الـ PRF التي تعتمد على استخراج مكون معين من دم الشخص الذى يقوم بالزراعة لاستخدامه في العملية، وكذلك تقنية الـ PRP المتعلقة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وغيرها من التقنيات التي ساعدت في نمو العظم بشكل أسرع على تلك المادة أو ما تسمى بالطٌعُم الخاص بالزراعة، لافتاً أنه بعد مرور فترة الثلاثة أشهرعلى الأكثريتم تركيب السن بالكامل في نفس الزيارة، لكن وضع المادة الأساسية للزراعة يتم وضعه في خمسة دقائق بالفعل، والتركيبة بعد مرور شهر ونصف لثلاثة أشهر ويتم تركيبها في نفس اليوم.



شروط اجراء زراعة الاسنان الفورية

شروط زراعة الأسنان الفورية

وفى سياق متصل أوضح الدكتور كريم مكادي إن أحدث الطرق في زراعة الأسنان، هي الزراعة الفورية والتي نالت رواجاً واسعاً واستحساناً من جانب الأطباء والمرضى المحتاجين لها، وتقتصر فكرتها على أنها زراعةٌ مبكرةٌ للأسنان الجديدة أو الصناعية في نفس الجلسة التي تُخلع فيها الأسنان المفقودة، التي ستجعلك تخرج من العيادة بأسنانٍ أجمل من التي دخلت بها خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار دكتور مكادي أن هناك شروط لتطبيق "الزراعة الفورية للأسنان" منها:

- أن تكون عظام الفك قوية لأنه في حال ضعفها، يلجأ الطبيب بخطوة زراعة العظام أولاً وتركها عدة أشهر للتعافي قبل الإقبال على زراعة الأسنان.

- لابد أن يكون طول وعرض وكثافة العظام مناسبة لهذا النوع من الزراعة.

- ألا يكون لدى الشخص أية أمراض أو مشاكل صحية

- يفضل أن يكون السن مخلوع حديثاً

وإذا توافرت هذه الشروط ، يستطيع المريض أن يركب التركيبة الخاصة بالزراعة بعد ساعة، ويخرج من العيادة بكامل أسنانه، حيث تصبح الزراعة الفورية أسهل وأسرع إجراءات تجميل الأسنان .

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