شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقاوم الجفاف في رمضان؟.. نصائح مفيدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الجفاف من أكثر الأعراض الشائعة في الصيام؛ بسبب عدم شرب الماء، ويحدث جفاف الجسم عندما يفقد الجسم المزيدَ من الماء والسوائل، أكثر من كمية الماء والسوائل التي تدخل إليه، وهذا يمكن أن يسبب الصداع والخمول والإمساك؛ بحسب ما ذكره موقع “Medical news today”.

وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف في رمضان ونصائح للوقاية منه.

يمثل الماء حوالي 75% من جسم الإنسان، وبدون هذا الماء، لا يمكنه البقاء على قيد الحياة.. يوجد الماء داخل الخلايا والأوعية الدموية وبين الخلايا، وتعمل المياه على الحفاظ على توازن مستويات المياه لدينا.

ومن أسباب الجفاف: الإسهال، والقيء، والتعرق، أو التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، والأفراد الأكثر عُرضة لخطر الجفاف هم الرياضيون وكبار السن.

وإذا لاحظت ظهور أعراض الجفاف، يجب أن تستشير طبيبك؛ خاصة في حالات الجفاف الشديد.

تشمل الأعراض الأولى للجفاف: العطش، البول الداكن، انخفاض إنتاج البول، ويُعد لون البول أحد أفضل المؤشرات لمستوى ترطيب الشخص؛ حيث يعني البول الصافي أن جسمك تم ترطيبه جيدًا؛ أما البول الغامق فيعني أنك مصاب بالجفاف.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه -خاصة في البالغين الأكبر سنًّا- يمكن أن يحدث الجفاف دون العطش؛ هذا هو السبب في أنه من المهم شرب المزيد من الماء عند المرض أو أثناء الطقس الحار.

ومع تقدم الحالة إلى الجفاف المعتدل؛ تشمل الأعراض:

– جفاف الفم.

– النوم.

– ضعف العضلات.

– صداع الرأس.

– الدوخة.

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والجفاف الشديد يعني فقدان 10- 15% من ماء الجسم، وتشمل أعراضه -بخلاف الأعراض السابقة- مجموعة أخرى من الأعراض هي:

– قلة التعرق.

– العيون الغائرة.

– ذبول وجفاف الجلد.

– ضغط الدم المنخفض.

– زيادة معدل ضربات القلب.

– الحمى والسخونة.

– الضعف العام.

– فقدان الوعي.

نصائح للوقاية من الجفاف في رمضان:

– الوقاية هي أهم علاج للجفاف؛ لذا يجب استهلاك الكثير من السوائل والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء (مثل الفواكه، والخضروات) في فترة الإفطار والسحور؛ لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة طوال فترة الصيام.

– تجنّب القيام بالأنشطة أثناء الحرارة الشديدة أو في الجزء الأكثر سخونة من اليوم.

– لا تمشِ في الشمس، وحاول عدم الخروج في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

– رطّب جسمك بعد الإفطار بالعصائر الطبيعية التي تعوّض جسمك عن السوائل المفقودة طوال اليوم.