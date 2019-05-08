وصفات طبيعية لعلاج فقر الدم.. وأهم الأطعمة والمشروبات المفيدة للدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأنيميا أو فقر الدم من المشكلات الصحية التي تصيب الكثيرين في المراحل العمرية المختلفة، كما تحدث تلك المشكلة الصحية نتيجة النقص في نسبة الهيموجلوبين بالدم، ونقص عدد كريات الدم الحمراء بالجسم، ويمكن العلاج إما بالأدوية أو عن طريق تناول أطعمة ومشروبات تعالج فقر الدم، وفيما يلي نتعرف على أسباب فقر الدم وطرق العلاج وأهم الفواكه والمشروبات المفيدة لعلاج فقر الدم. أنواع فقر الدم وأسباب الإصابة به

يصاب الفرد بالأنيميا "فقر الدم" نتيجة لعدد من الأسباب المختلفة، وتعتمد تلك الأسباب على نوع فقر الدم، حيث تتعدد أنواع الإصابة بفقر الدم، فمنها : فقر الدم بسبب نقص نسبة الحديد، وفقر الدم الخاص بالحوامل، وفقر الدم بسبب الأدوية، وفقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، وفقر الدم المزمن، وفقر الدم اللاتنسجي، وفقر الدم المتلازم مع نخاع العظام، وفقر الدم الانحلالي، وفقر الدم المنجلي، والثلاسيميا، وفقر الدم الناجم عن الملاريا.

أسباب الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص نسبة الحديد ترجع إلى احتياج نخاع الجسم إلى نسبة كبيرة من الحديد اللازم لإنتاج الهيموجلوبين بالكمية التي تلزم لتكوين خلايا الدم الحمراء، وإذا قلت النسبة عن المعدل الطبيعي، فهذا يتسبب في الإصابة بفقر الدم.

المرأة الحامل تكون معرضة للإصابة بفقر الدم، وينتج هذا في حالة ما إذا لم تتناول المرأة الحامل الغذاء المناسب والمكملات المطلوبة التي تلزمها خلال فترة الحمل.

يمكن أن يحدث فقر الدم نتيجة تناول أنواع معينة من الأدوية والعقاقير مثل أدوية الأمراض السرطانية، أو أدوية القرحة، أو الإفراط في استخدام مسكنات الألم دون استشارة الطبيب.

الإصابة بالأنيميا المزمنة الناتجة عن الأمراض السرطانية، وأمراض نقص المناعة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، من أبرز أسباب فقر الدم.



فقر الدم اللاتنسجي من الأنواع النادرة، ويحدث بسبب عدم إنتاج الكمية الكافية من خلايا الدم الحمراء بالجسم. وصفات طبيعية لعلاج فقر الدم تنبيه: يجب استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التالية نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى 1 - وصفة العسل الأسود يخلط 2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود مع ملعقة كبيرة من خل التفاح.

أضف الخليط إلى كوب من الماء، ويتم تنوله مرتين في اليوم لعلاج فقر الدم والتعزيز من نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من العسل الأسود إلى كوب من الحليب الساخن وتناول المشروب مرتين في اليوم. 2 - وصفة البنجر وعصير التفاح لعلاج فقر الدم

يتم وضع ثمرة من البنجر في الفرن، وتترك حتى تنضج.

يتم استخلاص عصير البنجر من ثمرة البنجر المطهوة، ويضاف إلى كوب من عصير التفاح الطبيعي، مع ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

يخلط المزيج جيداً، ويتم تناول المشروب مرتين في اليوم لتعزيز مستوى الهيموجلوبين في الدم وعلاج فقر الدم. 3 - وصفة البقدونس لعلاج فقر الدم ضع كمية من البقدونس في كوب من الماء، ويترك على النار حتى الحصول على مغلي البقدونس.

يتم تصفية مغلي البقدونس، ويضاف إليه ملعقة صغيرة من عسل النحل.

يتم تناول المشروب مرتين إلى 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج، ويساعد البقدونس على امتصاص الجسم للحديد بسرعة، وبالتالي زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم وعلاج فقر الدم "الأنيميا". 4 - وصفة السمسم لعلاج فقر الدم السمسم من أهم المواد الغذائية التي تفيد في علاج فقر الدم سريعاً، وكل ما عليك هو وضع ملعقة صغيرة من بذور السمسم في الماء، وتركه منقوعا لمدة 3 ساعات.

يطحن الخليط جيداً حتى الحصول على عجينة، ثم يتم إضافة عسل النحل إليه.

يتم تناول ملعقتين من الخليط يومياً مرتين في اليوم أو يمكن إضافة الخليط إلى كوب من الحليب وتناوله يومياً قبل النوم. 5 - وصفة التمر لعلاج فقر الدم قم بوضع ثمرتين من التمر في كوب من الماء أو كوب من الحليب، وتترك طوال الليل.

في الصباح التالي على الريق يتم تناول التمر والحليب، أو يتم خلط المزيج معاً في الخلاط الكهربائي وتناوله على الريق.

قم بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية. أهم الأطعمة المفيدة للدم



الخضراوات الورقية الخضراء من أهم الأطعمة الغنية بنسبة كبيرة من الحديد، وتعمل على علاج فقر الدم، مثل السبانخ والبروكلي والجرجير وغيرها. الطماطم تعتبر من أبرز الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات اللازمة لتكوين خلايا الدم الحمراء والمفيدة في علاج فقر الدم. تناول اللحوم الحمراء والكبدة، والبقوليات يعمل على إمداد الجسم بالبروتينات والفيتامينات الهامة والمفيدة في علاج فقر الدم. تناول المكسرات والفواكه المجففة. الخوخ من أهم الفواكه التي تعمل على علاج الأنيميا "فقر الدم" ويمكن إدراج الخوخ في النظام الغذائي بإضافته إلى وجبة الإفطار لمنع فقر الدم.

التفاح يعمل على زيادة نسبة خلايا الدم الحمراء، حيث يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من فيتامين C، والذي يعمل على امتصاص نسبة الحديد، ويساعد على محاربة فقر الدم. المشمش يعمل على زيادة مستوى عنصر الحديد في الجسم، ويمكن تناول 3 ثمرات من المشمش يومياً في وجبة الإفطار للتحسين من مستويات الحديد، لعلاج فقر الدم. يساعد الموز على علاج الأنيميا، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، المفيد في إعادة ترميم الخلايا الجديدة بالجسم، ويعمل على علاج فقر الدم. مشروبات لعلاج فقر الدم

عصير الرمان يعمل على علاج فقر الدم لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد.

يساعد عصير البرتقال على علاج الأنيميا، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على محاربة الأنيميا، وتقوية الجهاز المناعي.

عصير الليمون يعمل على تعزيز صحة الجسم، والتحسين من قوة الدم بالجسم، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمضادات الحيوية.

يمكن تناول الماء مع عسل النحل على الريق، فتلك الوصفة تعمل على التخلص من مشكلات صحية مختلفة، وتساعد على تعزيز أداء الجهاز المناعي، وعلاج فقر الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج فقر الدم.. وأهم الأطعمة والمشروبات المفيدة للدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.