4 قواعد ذهبية تساعدك على إنقاص الوزن في أيام شهر رمضان

تكثر التجمعات العائلية وموائد الطعام الشهية خلال شهر رمضان، إذ يتمتع هذا الشهر الفضيل بأجواء خاصة تميزه عن باقي أشهر السنة، فلا يخلو أي بيت من الأكلات الشعبية والحلويات إضافة للعصائر الرمضانية اللذيذة، وغالبًا تكون معظم تلك الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن.

ونقدم في ما يلي بعض النصائح التي تساعد على خسارة الوزن في شهر رمضان.

تجنب الشبع

ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على كميات عالية من البروتينات والألياف كونها تحد من الجوع، مع الحرص على تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين لعدم الوصول إلى حد الإشباع وذلك لتجنب الشعور بالتخمة التي تسبب الخمول والكسل فيما بعد.

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تجنب المشروبات الرمضانية

يعتبر الماء والعصائر الطازجة من أفضل السوائل لجسم الصائم، وينصح بتجنب العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية لاحتوائها على كميات عالية من السكريات والسعرات الحرارية.

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الحفاظ على رطوبة الجسم

ينُصح بشرب لتر من الماء أثناء تناول وجبة الإفطار، مع الحرص على تجنب تناول الأطعمة المملحة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي قد تسبب الجفاف كونها مدرة للبول. كما ينصح بتناول كميات كبيرة من الفواكه لأنها تزود الجسم بالسوائل والمعادن.

لا تبالغ في تناول الحلويات

قد يسبب تناول التمور والحلويات بعد الإفطار مباشرة في زيادة حجم المعدة ويحدث تأخيرًا في عملية الهضم، ويفضل الاعتدال وعدم المبالغة في تناول الحلويات واختيار كمية صغيرة منها لسد الجوع فقط. أما بالنسبة للتمر فينصح بعدم تجاوز 3 حصص يوميًا وذلك لاحتوائه على كمية عالية من السكر.

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