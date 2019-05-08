شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض:عدد حالات الحصبة في امريكا منذ أول 2019 "764"حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت عدد الإصابات بالحصبة بعدما تم الإبلاغ عن 60 حالة إصابة على الأقل في الولايات المتحدة ، على حد قول مسؤولي الصحة يوم الاثنين.

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن عدد حالات الإصابة بالحصبة التي تم الابلاغ عنها فقط خلال الأشهر القليلة من هذا العام وصلت إلي 764 مثلما حدث بالفعل في الولايات المتحدة منذ عام 1994، عندما تم الإبلاغ عن 963 حالة.

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وحتى الآن منذ بداية العام، أبلغت 23 ولاية عن حالات الحصبة، وكانت ولاية بنسلفانيا هي الأحدث من حيث الإصابة.

وتكافح نيويورك ضد مرض الحصبة لأنها لديها أكبر عدد من المصابين، وشملت الحالات الجديدة المبلغ عنها الأسبوع الماضي 41 في مدينة نيويورك و 11 في مقاطعة روكلاند القريبة، وتضمنت معظم الحالات أشخاصاً غير محصنين في المجتمعات الأرثوذكسية.