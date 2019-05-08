شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دوائك فى رمضان.. كيف تتناول جرعات أدوية المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجد بعض المرضى أن الصيام سيعوق من عملية تناولهم الأدوية الخاصة بهم، الخليج 365 يقدم على مدار 30 يوم فى رمضان روشتة تفصيلية بجرعات الأدوية الخاصة بكل حالة.

هناك أدوية ممتدة المفعول ويمكن خلال شهررمضان تناول جرعة واحدة حسب إرشادات الطبيب الذى يكون على دراية بتاريخك المرضى، وكمية الجرعات المسموح بها وذلك وفقا لتقرير موقع "Drugs" .





أدوية المعدة

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في العادة ما لم يوصى الطبيب بغير ذلك، تؤكد الدراسات أن أدوية المعدة يجب تناولها قبل الطعام بـ 20 ساعة حتى تبطن جدار المعدة، لذلك يفضل تناولها قبل السحور بربع ساعة مع تجنب المأكولات التي تهيج المعدة كالشاى والقهوة و المأكولات الحارة و الدسمة.

أدوية مثبطات الاحماض للمعدة والتى تستخدم لعلاج ارتجاع والتهاب وقرح المعدة، يجب أن تتناولها قبل الطعام بساعة كاملة حتى تقوم بوظيفتها وهى تقلل حمض المعدة، ولذلك يستوجب على المريض تناولها قبل السحور بساعة أيضا .

أما أدوية مريض الكبد " فيروسC وB"، يجب تناولها فى موعد ثابت لذا يفضل تناولها فى نفس التوقيت بعد الإفطار.