شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك رافض الطعام ..كيف تساعده على زيادة وزنه بشكل صحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثير من الآباء بالقلق عندما لا يرغب أطفالهم في تناول الطعام، وهو ما يؤثر على وزن طفلك، ويجعله يصاب بالنحافة، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعد طفلك على زيادة الوزن بشكل صحى، بحسب موقع Step to health.



فقدان الشهية

إذا كان طفلك بصحة جيدة ولا يعانى من أى مرض ولكنه يختاركمية قليلة من الطعام أو يفقد شهيته ولا يرغب فى تناول الطعام فلا داعى للقلق، ولكن إذا فقد طفلك الكثير من الوزن فيجب عليه أن يقوم بتعويض الوزن الذى فقده من خلال الخطوات التالية:

-إدخال الأطعمة الجديدة بطريقة جذابة.

-إذا رفض طفلك تناول طعام معين عدة مرات، حاول تقديم طعام مختلف يحتوي على مواد مغذية مماثلة.

Advertisements

- كن قدوة لطفلك، بقدر ما لا يحب الأطفال تجربة أطعمة جديدة، إذا رأوا والديهم يتناولونها، فإنهم يريدون تجربة ذلك أيضاً، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية تناول الطعام على المائدة مع جميع أفراد العائلة.



فقدان الشهية عند الاطفال

- اخترأطعمة يفضلها طفلك وأضفها إلى قائمة الأطعمة الجديدة فى نظامهم الغذائي.

-كن مبدعاً فى تقديم وجبات طفلك، وابتكر فى تقديم أشكال متنوعة وألوان مختلفة من الطعام.

-إذا كان أطفالك لا يرغبون في تناول أطعمة جديدة، كن صبوراً واستمر في المحاولة ولا تغضب.