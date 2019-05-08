شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يوضح أسباب زيادة وزن الجسم في رمضان رغم الصيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري، إن السبب الرئيسي في زيادة أوزان بعض الأشخاص في رمضان رغم صيامهم لفترات طويلة يعود لتناول الفرد لكميات كبيرة من الطعام.
وأوضح الخضيري في مقابلة له مع برنامج “كيف الصحة”، أنه وفقاً لدراسة أجراها، فإن المسلمين يتعرضون لنزول في الوزن في كل الدول أثناء الصيام، إلا دول الخليج، وذلك لأنهم إذا أفطروا أكلوا الأخضر واليابس، وفق تعبيره.
وبين أن الصيام لـ16 ساعة، وحرق بعض الدهون والسكريات الموجودة في الجسم، يجعل الجسم جاهزاً لخسارة بعض الوزن، لكنه يفاجأ بتناول الفرد كميات كبيرة من الطعام حتى لو كانت أشياء صحية.
وأشار إلى أن السبب الأكبر في زيادة الوزن هو تناول تلك الكميات الكبيرة، فضلاً عن نوعها حيث تجدها ممتلئة بالسكريات والمقليات والمشروبات المحلاة بالسكر وبالألوان الصناعية، فضلاً عن الإكثار من التمر والدهون.
وأوصى الخضيري، بعدم الإكثار من الطعام بهذه الطريقة، وجعل رمضان فرصة لتغيير سلوكيات الأكل، وضرورة إشعار الجسم بالشبع عن طريق أكل الوجبات التي تعطي إحساساً بالامتلاء لكن دون فائدة غذائية عالية كالخضراوات والورقيات والكوسة والبامية والقرع والباذنجان.
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