كيفية التخلص من السعال المزمن بالأعشاب

السعال المستمر والمزمن من المشكلات الصحية التي تؤرق الكثيرين، وسواء كان المصاب به من الكبار أو الصغار فإن العلاج يستلزم معرفة السبب الرئيسي للسعال عن طريق الفحص الطبي ووصف الدواء المناسب، وفيما يلي نتعرف على أسباب السعال المزمن وكيفية التخلص منه بالأعشاب مع التأكيد على ضرورة زيارة الطبيب أولا قبل اللجوء للأعشاب لأنها عامل مساعد وليست علاجا أساسيا.

أسباب السعال المزمن





وجود إفرازات في البلعوم الأنفي.

الإصابة بالربو.

ارتجاع المريء.

الالتهاب الرئوي.

ارتفاع ضغط الدم.

فشل القلب الاحتقاني.

التهاب القصبات الهوائية.

توسع القصبات الهوائية.

سرطان وأمراض الرئة.

التدخين.

طرق علاج السعال المزمن بالأعشاب

تنبيه: يجب استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التالية نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى Advertisements

1 - عسل النحل

عسل النحل من أهم العلاجات المنزلية المفيدة في الحد من السعال، حيث يمكنك الخلط ما بين ملعقتين من العسل مع ملعقة صغيرة من الماء الدافئ، وتناول الخليط مرتين يومياً.

2 - الزنجبيل

يخفف الزنجبيل من السعال، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، وقد يخفف أيضا من الغثيان والألم، حيث يعمل على التخفيف من الأغشية في الشعب الهوائية، مما قد يقلل من السعال، ويمكنك تناول مشروب الزنجبيل الدافئ مع إضافة القليل من عصير الليمون أو عسل النحل لتحسين الطعم وزيادة تهدئة السعال.

3 - السوائل الدافئة

أولئك الذين يعانون من السعال أو البرد يمكنهم التخفيف من السعال وسيلان الأنف والعطس بتناول السوائل الدافئة والتي تخفف من أعراض التهاب الحلق والتعب.

4 - البخار

قد يتحسن السعال الذي ينتج المخاط أو البلغم مع استخدام البخار، فقط كل ما عليك هو أن تأخذ حماماً ساخناً، مع مراعاة تناول كوب من الماء بعد ذلك للوقاية من الجفاف، ويمكنك ملء وعاء بالماء الساخن، مع إضافة أعشاب مثل إكليل الجبل، والتي قد تخفف أيضاً من الاحتقان، وتوجيه الوجه للبخار مع وضع منشفة فوق الرأس.

5 - الزعتر

الزعتر علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية، حيث يحتوي الزعتر على المواد المضادة للأكسدة، ويمكنك إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، ويترك منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم يتم تناوله.