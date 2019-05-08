خشونة الركبة.. أسبابها وأعراضها وعلاجها

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسباب وأعراض وعلاج خشونة الركبة
خشونة الركبة من الأمراض المرتبطة بالمفاصل، والتي تسبب الكثير من الألم للمصاب بها، نتيجة احتكاك العظام وتآكل الغضاريف، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالألم الشديد، وأسباب خشونة الركبة مختلفة ومنها عامل السن أو العوامل الوراثية وغيرها، وفيما يلي نتعرف بالتفصيل على أسباب خشونة الركبة وأعراضها وعلاجها.
أهم أسباب خشونة الركبة:
1. العوامل الوراثية
العامل الوراثي أحد الأسباب المؤدية للإصابة بخشونة الركبة، وهذا نتيجة حدوث اضطراب وراثي في العظام، والذي يجعل الركبة أكثر عرضة للإصابة بالخشونة.
2. الشيخوخة
الشيخوخة من أسباب خشونة الركبة بسبب زيادة الضغط على العظام وعلى الركبة على امتداد فترة كبيرة من العمر، وكثرة الاحتكاك في عظام الركبة.
3. زيادة الوزن
زيادة الوزن من العوامل المؤثرة أيضا في الإصابة بخشونة الركبة، حيث يزداد الضغط على العظام والمفاصل كلما زاد وزن الإنسان، ويتعدى الأمر أيضا إلى تعرض الشخص المصاب بالسمنة للتقوس في الساقين.
4. الإصابة بأمراض العظام
هشاشة العظام، والروماتيزم، والروماتويد وغيرها من الأمراض التي تؤثر على صحة العظام بشكل كبير، من أسباب خشونة الركبة أيضا.
5. الإجهاد في العمل
التعرض للإجهاد بشكل كبير في العمل وحمل الأوزان الثقيلة يؤثر على عظام الجسم، ومنها الركبة وإصابتها بالخشونة.
أعراض خشونة الركبة المبكرة:
- الشعور بالألم الشديد المصاحب للصعود إلى الدرج أو المشي لفترات طويلة.
- الشعور بالألم التدريجي الشديد في منطقة الركبة والذي يزداد أثناء النوم.
- قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض النتوءات العظمية، والتي تؤدي إلى تورم بالركبة واحمرار لونها.
- قد يصدر بعض الأصوات مثل الفرقعة في منطقة الركبة عند النهوض أو المشي.
- قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض التشوهات الخارجية للركبة، والتي تختلف باختلاف درجة الخشونة.
- الإصابة بالتصلب في الركبة نتيجة ضعف العضلات داخل منطقة الركبة والساقين.
علاج خشونة الركبة:
- يتم اللجوء إلى الطبيب والذي قد يصف للمريض بعض الأدوية وممارسة بعض التمرينات الرياضية المعينة التي تقلل من خشونة الركبة، وقد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية للمريض.
- عند الإصابة بالوزن الزائد يجب التقليل منه باعتباره أحد أهم المسببات الإصابة بخشونة الركبة.
- من الممكن اللجوء إلى استخدام الضمادات، والتي تساعد على التقليل من الالتهابات الناتجة عن خشونة الركبة والتقليل من التورمات التي تصيبها.
- استخدام أنواع من المراهم الموضعية والمسكنات التي تستخدم لتقليل الألم الناتج عن خشونة الركبة، ولكنها ليست علاجاً دائما ويجب على المريض زيارة الطبيب واتباع تعليماته.
كانت هذه تفاصيل خبر خشونة الركبة.. أسبابها وأعراضها وعلاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.