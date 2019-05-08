خشونة الركبة.. أسبابها وأعراضها وعلاجها

خشونة الركبة من الأمراض المرتبطة بالمفاصل، والتي تسبب الكثير من الألم للمصاب بها، نتيجة احتكاك العظام وتآكل الغضاريف، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالألم الشديد، وأسباب خشونة الركبة مختلفة ومنها عامل السن أو العوامل الوراثية وغيرها، وفيما يلي نتعرف بالتفصيل على أسباب خشونة الركبة وأعراضها وعلاجها.

أهم أسباب خشونة الركبة:

1. العوامل الوراثية

العامل الوراثي أحد الأسباب المؤدية للإصابة بخشونة الركبة، وهذا نتيجة حدوث اضطراب وراثي في العظام، والذي يجعل الركبة أكثر عرضة للإصابة بالخشونة.

2. الشيخوخة

الشيخوخة من أسباب خشونة الركبة بسبب زيادة الضغط على العظام وعلى الركبة على امتداد فترة كبيرة من العمر، وكثرة الاحتكاك في عظام الركبة.

Advertisements

3. زيادة الوزن

زيادة الوزن من العوامل المؤثرة أيضا في الإصابة بخشونة الركبة، حيث يزداد الضغط على العظام والمفاصل كلما زاد وزن الإنسان، ويتعدى الأمر أيضا إلى تعرض الشخص المصاب بالسمنة للتقوس في الساقين.

4. الإصابة بأمراض العظام

هشاشة العظام، والروماتيزم، والروماتويد وغيرها من الأمراض التي تؤثر على صحة العظام بشكل كبير، من أسباب خشونة الركبة أيضا.

5. الإجهاد في العمل

التعرض للإجهاد بشكل كبير في العمل وحمل الأوزان الثقيلة يؤثر على عظام الجسم، ومنها الركبة وإصابتها بالخشونة.

أعراض خشونة الركبة المبكرة:

الشعور بالألم الشديد المصاحب للصعود إلى الدرج أو المشي لفترات طويلة.

الشعور بالألم التدريجي الشديد في منطقة الركبة والذي يزداد أثناء النوم.

قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض النتوءات العظمية، والتي تؤدي إلى تورم بالركبة واحمرار لونها.

قد يصدر بعض الأصوات مثل الفرقعة في منطقة الركبة عند النهوض أو المشي.

قد تتسبب خشونة الركبة في حدوث بعض التشوهات الخارجية للركبة، والتي تختلف باختلاف درجة الخشونة.

الإصابة بالتصلب في الركبة نتيجة ضعف العضلات داخل منطقة الركبة والساقين.

علاج خشونة الركبة: