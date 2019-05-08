أسباب انتفاخ البطن وكيفية التخلص منه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسباب انتفاخ البطن وعلاجه

انتفاخ البطن من المشكلات الصحية التي تصيب الكثيرين، وفي الغالب يكون ناتجا عن عدم إتمام عملية الهضم بالشكل الصحيح والذي يتسبب أيضا في العديد من المشكلات الأخرى مثل الإمساك ومشكلات بالقولون، وفيما يلي نلقي الضوء على أسباب انتفاخ البطن وكيفية علاجه والتخلص منه بطرق طبيعية. أسباب انتفاخ البطن: 1. تناول بعض أنواع الأطعمة يوجد أنواع من الأطعمة تتسبب في حدوث حالات الانتفاخ، ومنها الفاصولياء والكرنب، والقرنبيط والبروكلي والعدس والبصل والتفاح، كما أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تتسبب في حدوث الانتفاخ والغازات بالبطن.

تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة السوربيتول، والتي تعتبر نوعا من المحليات تتسبب في انتفاخ البطن.

البصل والثوم والملفوف تساعد على إنتاج كمية من الغازات التي تحتوي على الكبريت، والتي تتسبب في الرائحة الكريهة المصاحبة للغازات.

المشروبات الغازية 2. الظروف الصحية والنفسية عسر الهضم والإمساك.

الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، والتي تتسبب في حدوث التشنجات والإسهال والإمساك ومشاكل بالمعدة.

عدم القدرة على تحمل اللاكتوز الذي يوجد في منتجات الألبان.

سوء امتصاص العناصر الغذائية بسبب الطفيليات الصغيرة.

الإصابة بالالتهابات المعوية.

التوتر والقلق النفسي 3. تناول بعض أنواع من الأدوية توجد أنواع مختلفة من الأدوية والتي تتسبب في الإصابة بالانتفاخ الذي يصيب البطن، ومنها المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات.

الأدوية المضادة للفطريات والعقاقير التي تقلل من نسبة الكوليسترول المرتفع. علاج انتفاخ البطن: عند الإصابة بالانتفاخ في البطن، يجب التوجه إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب والذي قد يشمل بعض المضادات الحامضية وأقراص الفحم النشطة حسب كل حالة.

الحرص على التقليل من التوتر والقلق، والذي يعد أحد أسباب الإصابة بانتفاخ البطن.

الحرص على ممارسة الرياضة للتقليل من حدة الإصابة بانتفاخ البطن.

تناول الكثير من السوائل خلال اليوم.

يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تتسبب في حدوث الانتفاخ، ومنها المشروبات الغازية والأطعمة السريعة.

من المهم الحرص على تناول الطعام الصحي المتوازن، والذي يعمل على الوقاية من الإصابة بالانتفاخ الذي يصيب البطن. التخلص من غازات البطن بالأعشاب: يعد الكرفس من أهم الأعشاب التي تساعد على التقليل من التقلصات التي تصيب المعدة، كما أنه يستخدم كعلاج للمغص المصاحب للانتفاخ.

تناول الشمر يساعد على الهضم بشكل جيد، والتقليل من نسبة الهواء التي تدخل إلى الجهاز الهضمي.

الزنجبيل أيضاً من الأعشاب الرائعة والتي تساعد على إفراز اللعاب، وهذا لأنه يحتوي على الأنزيمات الهاضمة؛ ما يقلل من الإصابة بالغازات.

الكمون مميز للتخلص من الغازات والانتفاخات التي تصيب المعدة، ويستخدم كنوع من علاج انتفاخ البطن والقولون.

تناول اليانسون والبابونج والشاي الأخضر، والتي تعد من الأعشاب المميزة لتحسين أداء الجهاز الهضمي.

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