شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحشيش يضر بوظيفة الخصية عند الرجال ويضعف الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الحشيش يسبب العيوب الوظيفية للحيوانات المنوية ويضر بوظيفة الخصية عند الرجال.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، فحص الباحثون من كلية الطب بجامعة كولورادو أنشوتز في أورورا، العلاقة بين تعاطي الماريجوانا، وتعاطي الكحول، وتدخين التبغ وغيرها من الأمراض المصاحبة الطبية، لحوالى 500 ألف شخص.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى تم تقديمهما في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية، التي عقدت خلال هذا الأسبوع في شيكاغو، أن استخدام الماريجوانا أوالحشيش لا يزال مرتبطًا بشكل كبير بزيادة خطر ضعف الانتصاب والاكتئاب.

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وقال الدكتور "جورج هالك" من جامعة ساو باولو بالبرازيل، إن الذين يدخنون الحشيش لديهم مستويات من الأكسجين التفاعلي المنوي (ROS) أعلى من مدخنى التبغ، مما يدل على انخفاض عدد الحيوانات المنوية وقلة وظيفة الخصية.

وأضاف الباحثون أن كل من الحشيش والتبغ يسببان أضرار مؤكدة بوظيفة الخصية لكن الحشيش تسببت في عيوب وظيفية في الحيوانات المنوية أكثر من التبغ.